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    Жанис Антист - статистика

    #21 | Нападающий
    Имя Жанис
    Фамилия Антист
    Команда Амьен
    Состав Основной
    Родной город Тулуза
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 18 августа 2002 (20 лет)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сассуоло 2 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.01.2023 Был в запасе Монца (Монца) 1:1 Сассуоло (Сассуоло)
    15.01.2023 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:2 Лацио (Рим)
    07.01.2023 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 2:1 Сассуоло (Сассуоло)
    04.01.2023 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:2 Сампдория (Генуя)
    12.11.2022 Был в запасе Болонья (Болонья) 3:0 Сассуоло (Сассуоло)
    09.11.2022 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:1 Рома (Рим)
    05.11.2022 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 1:0 Сассуоло (Сассуоло)
    29.10.2022 Был в запасе Наполи (Неаполь) 4:0 Сассуоло (Сассуоло)
    24.10.2022 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 2:1 Верона (Верона)
    15.10.2022 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 2:1 Сассуоло (Сассуоло)
    08.10.2022 71' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:2 Интер (Милан)
    02.10.2022 59' -90' Сассуоло (Сассуоло) 5:0 Салернитана (Салернитана)
    90'
    17.09.2022 Был в запасе Торино (Турин) 0:1 Сассуоло (Сассуоло)
    11.09.2022 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:3 Удинезе (Удине)
    04.09.2022 Был в запасе Кремонезе (Кремона) 0:0 Сассуоло (Сассуоло)
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