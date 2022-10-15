Жанис Антист - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Жанис
|Фамилия
|Антист
|Команда
|Амьен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тулуза
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 августа 2002 (20 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Жанис
|Фамилия
|Антист
|Команда
|Амьен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тулуза
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 августа 2002 (20 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сассуоло
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.01.2023
|Был в запасе
|Монца (Монца)
|1:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|15.01.2023
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:2
|Лацио (Рим)
|07.01.2023
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|2:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|04.01.2023
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:2
|Сампдория (Генуя)
|12.11.2022
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|3:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|09.11.2022
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:1
|Рома (Рим)
|05.11.2022
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|4:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|24.10.2022
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:1
|Верона (Верона)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|2:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|08.10.2022
|71' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:2
|Интер (Милан)
|02.10.2022
|59' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|5:0
|Салернитана (Салернитана)
|90'
|17.09.2022
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|0:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:3
|Удинезе (Удине)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Кремонезе (Кремона)
|0:0
|Сассуоло (Сассуоло)