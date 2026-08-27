Статистика по турнирам

Лига конференций 2026/2027 Австрия. Бундеслига 2025/2026 Лига конференций 2025/2026 Германия. Вторая Бундеслига 2024/2025 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия В 2024/2025 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия В 2023/2024 Италия. Серия А 2022/2023 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Франция. Кубок 2020/2021