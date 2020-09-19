Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Коджаэлиспор
Беркан Кутлу
Статистика
€ 2,50 млн
Беркан Кутлу - статистика
Коджаэлиспор
25 января 1998 (28)
#10 | Полузащитник
186 см
Турция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 6 тур
Коджаэлиспор
2 : 0
19.09.2026
Газиантеп
1' - 90'
56'
76'
Турция. Суперлига, 5 тур
Галатасарай
1 : 0
13.09.2026
Коджаэлиспор
1' - 77'
Турция. Суперлига, 4 тур
Коджаэлиспор
1 : 0
06.09.2026
Самсунспор
1' - 68'
Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2026/2027
Лига чемпионов 2025/2026
Турция. Суперлига 2025/2026
Лига Европы 2024/2025
Лига чемпионов 2024/2025
Суперкубок Турции 2024
Турция. Суперлига 2024/2025
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия А 2023/2024
Лига Европы 2023/2024
Лига чемпионов 2023/2024
Отбор ЧЕ-2024 2023
Турция. Суперлига 2023/2024
Лига наций 2022/2023
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Турция. Суперлига 2022/2023
Лига Европы 2021/2022
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Турция. Суперлига 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Коджаэлиспор
6
2
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 6 тур
Коджаэлиспор
2 : 0
19.09.2026
Газиантеп
1' - 90'
56'
76'
Турция. Суперлига, 5 тур
Галатасарай
1 : 0
13.09.2026
Коджаэлиспор
1' - 77'
Турция. Суперлига, 4 тур
Коджаэлиспор
1 : 0
06.09.2026
Самсунспор
1' - 68'
Турция. Суперлига, 3 тур
Коньяспор
1 : 2
29.08.2026
Коджаэлиспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Коджаэлиспор
2 : 0
24.08.2026
Амед
1' - 85'
16'
Турция. Суперлига, 1 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 0
16.08.2026
Коджаэлиспор
1' - 67'
Главные новости
Губерниев предложил загримировать Дзюбу под космического пришельца из Kiss
14:10
Губерниев принизил Шнякина: «Не могу обижаться на моль»
13:49
1
Кисляк посоветовал Головину не возвращаться в РПЛ
13:38
Раскрыта схема, с помощью которой «Сити» завышал доходы от спонсоров
13:29
Шнякин заявил об оскорблении Губерниевым важного места
13:16
2
Бубнов прокомментировал вариант с переходом Головина в «Спартак»
13:07
2
В «Галатасарае» изменят роль Батракова на поле
12:51
2
Появилась новая информация о конфликте Роналду с тренером сборной Португалии
12:32
2
Кисляк заявил о нацеленности на отъезд в Европу
12:24
4
Реакция Бубнова на ситуацию между Соболевым и Головиным на тренировке сборной
12:12
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+