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    Ромео Лавиа - статистика

    #45 | Полузащитник
    Имя Ромео
    Фамилия Лавиа
    Команда Саутгемптон
    Состав Основной
    Родной город Брюссель
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 января 2004 (19 лет)
    Стоимость:
    € 25,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Саутгемптон 1:0 Лестер Англия. Премьер-лига, 26 тур
    01.03.2023 1' - 59' Саутгемптон 1:2 Гримсби Таун Англия. Кубок, 1/8 финала
    25.02.2023 1' - 90' Лидс 1:0 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 25 тур
    85'
    18.02.2023 1' - 87' Челси 0:1 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 24 тур
    87'
    11.02.2023 1' - 89' Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 23 тур
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