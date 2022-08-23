Ромео Лавиа - статистика
#45 | Полузащитник
|Имя
|Ромео
|Фамилия
|Лавиа
|Команда
|Саутгемптон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брюссель
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 января 2004 (19 лет)
Стоимость:
€ 25,00
млн
|Имя
|Ромео
|Фамилия
|Лавиа
|Команда
|Саутгемптон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брюссель
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 января 2004 (19 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Саутгемптон
|1:0
|Лестер
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|01.03.2023
|1' - 59'
|Саутгемптон
|1:2
|Гримсби Таун
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|25.02.2023
|1' - 90'
|Лидс
|1:0
|Саутгемптон
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|85'
|18.02.2023
|1' - 87'
|Челси
|0:1
|Саутгемптон
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|87'
|11.02.2023
|1' - 89'
|Саутгемптон
|1:2
|Вулверхэмптон
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Саутгемптон
|3
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.01.2023
|46' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|2:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|24.01.2023
|82' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|0:1
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|11.01.2023
|1' -62'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:0
|Манчестер Сити (Манчестер)
|28' 25'
|23.08.2022
|Был в запасе
|Кембридж Юнайтед (Кембридж)
|0:3
|Саутгемптон (Саутгемптон)