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Команды
Челси
Ромео Лавиа
Статистика
€ 22 млн
Ромео Лавиа - статистика
Челси
6 января 2004 (22), Брюссель
#6 | Полузащитник
Бельгия
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Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
1' - 85'
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
74' - 90'
80'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Брентфорд
3 : 0
18.09.2026
Челси
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Челси
2 : 2
12.09.2026
Халл Сити
1' - 69'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Арсенал
2 : 1
06.09.2026
Челси
1' - 60'
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Челси
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Челси
2 : 0
27.08.2026
Лутон Таун
68' - 90'
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