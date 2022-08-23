Киран Сликер - статистика
#84 | Вратарь
|Имя
|Киран
|Фамилия
|Сликер
|Команда
|Манчестер Сити
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Олдхэм
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|15 сентября 2002 (20 лет)
|Имя
|Киран
|Фамилия
|Сликер
|Команда
|Манчестер Сити
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Олдхэм
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|15 сентября 2002 (20 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рочдейл
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -90'
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|3:0
|Рочдейл (Рочдейл)