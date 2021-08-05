Адевале Оладойе - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Адевале
|Фамилия
|Оладойе
|Команда
|Гент
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 августа 2001 (21 год)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Адевале
|Фамилия
|Оладойе
|Команда
|Гент
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 августа 2001 (21 год)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гент
|5
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.11.2021
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|1:1
|Партизан (Белград)
|21.10.2021
|90' -90'
|Партизан (Белград)
|0:1
|Гент (Гент)
|30.09.2021
|88' -90'
|Гент (Гент)
|2:0
|Анортосис (Ларнака)
|16.09.2021
|90' -90'
|Флора (Таллин)
|0:1
|Гент (Гент)
|26.08.2021
|80' -89'
|Гент (Гент)
|3:0
|Ракув (Ченстохова)
|19.08.2021
|Был в запасе
|Ракув (Ченстохова)
|1:0
|Гент (Гент)
|12.08.2021
|Был в запасе
|РФШ (Рига)
|0:1
|Гент (Гент)
|05.08.2021
|1' -89'
|Гент (Гент)
|2:2
|РФШ (Рига)
|52'