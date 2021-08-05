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    Адевале Оладойе - статистика

    #15 | Полузащитник
    Имя Адевале
    Фамилия Оладойе
    Команда Гент
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 августа 2001 (21 год)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гент 5 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.11.2021 Был в запасе Гент (Гент) 1:1 Партизан (Белград)
    21.10.2021 90' -90' Партизан (Белград) 0:1 Гент (Гент)
    30.09.2021 88' -90' Гент (Гент) 2:0 Анортосис (Ларнака)
    16.09.2021 90' -90' Флора (Таллин) 0:1 Гент (Гент)
    26.08.2021 80' -89' Гент (Гент) 3:0 Ракув (Ченстохова)
    19.08.2021 Был в запасе Ракув (Ченстохова) 1:0 Гент (Гент)
    12.08.2021 Был в запасе РФШ (Рига) 0:1 Гент (Гент)
    05.08.2021 1' -89' Гент (Гент) 2:2 РФШ (Рига)
    52'
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