Ноа Мбамба - статистика
#72 | Защитник
|Имя
|Ноа
|Фамилия
|Мбамба
|Команда
|Брюгге
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 января 2005 (18 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Ноа
|Фамилия
|Мбамба
|Команда
|Брюгге
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 января 2005 (18 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брюгге
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.09.2022
|Был в запасе
|Серен (Серен)
|0:2
|Брюгге (Брюгге)
|26.08.2022
|Был в запасе
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|1:3
|Брюгге (Брюгге)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|2:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:3
|Брюгге (Брюгге)
|05.08.2022
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|31.07.2022
|62' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|2:1
|Брюгге (Брюгге)
|24.07.2022
|1' -46'
|Брюгге (Брюгге)
|3:2
|Генк (Генк)