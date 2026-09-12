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Лига 1 2025/2026
Команды
Лорьян
Ноа Мбамба
Статистика
€ 1,50 млн
Ноа Мбамба - статистика
Лорьян
5 января 2005 (21)
#72 | Защитник
182 см
Бельгия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 4 тур
Лорьян
2 : 2
12.09.2026
Тулуза
1' - 70'
39'
Франция. Лига 1, 3 тур
Ланс
0 : 1
05.09.2026
Лорьян
1' - 67'
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2026/2027
Бельгия. Про-Лига 2025/2026
Бельгия. Про-Лига 2024/2025
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Лорьян
3
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 4 тур
Лорьян
2 : 2
12.09.2026
Тулуза
1' - 70'
39'
Франция. Лига 1, 3 тур
Ланс
0 : 1
05.09.2026
Лорьян
1' - 67'
Франция. Лига 1, 2 тур
Лорьян
1 : 2
29.08.2026
Труа
84' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Ницца
0 : 0
22.08.2026
Лорьян
Был в запасе
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