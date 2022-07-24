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    Ноа Мбамба - статистика

    #72 | Защитник
    Имя Ноа
    Фамилия Мбамба
    Команда Брюгге
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 января 2005 (18 лет)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брюгге 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.09.2022 Был в запасе Серен (Серен) 0:2 Брюгге (Брюгге)
    26.08.2022 Был в запасе Шарлеруа (Шарлеруа) 1:3 Брюгге (Брюгге)
    21.08.2022 Был в запасе Брюгге (Брюгге) 2:1 Кортрейк (Кортрейк)
    14.08.2022 Был в запасе Оуд-Хеверли (Левен) 0:3 Брюгге (Брюгге)
    05.08.2022 Был в запасе Брюгге (Брюгге) 1:1 Зюлте-Варегем (Варегем)
    31.07.2022 62' -90' Эйпен (Эйпен) 2:1 Брюгге (Брюгге)
    24.07.2022 1' -46' Брюгге (Брюгге) 3:2 Генк (Генк)
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