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€ 750 тыс

Камаль Соуа - статистика

НАК Бреда
9 января 2000 (26)
#14 | Полузащитник
179 см
Гана
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
НАК Бреда
33
1
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
3 : 3
17.05.2026
НАК Бреда
1' - 54'
53'
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
НАК Бреда
2 : 0
10.05.2026
Херенвен
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
2 : 0
02.05.2026
НАК Бреда
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
НАК Бреда
0 : 2
25.04.2026
Аякс
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Фортуна
1 : 1
12.04.2026
НАК Бреда
1' - 78'
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
НАК Бреда
0 : 0
05.04.2026
Спарта
56' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
Зволле
2 : 1
21.03.2026
НАК Бреда
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
Гоу Эхед Иглс
6 : 0
15.03.2026
НАК Бреда
1' - 57'
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
НАК Бреда
3 : 3
08.03.2026
Фейеноорд
1' - 90'
22'
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
Телстар
3 : 0
27.02.2026
НАК Бреда
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
НАК Бреда
1 : 0
21.02.2026
Волендам
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
Хераклес
0 : 1
14.02.2026
НАК Бреда
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
НАК Бреда
0 : 2
06.02.2026
Экселсиор
1' - 73'
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
НАК Бреда
2 : 2
30.01.2026
Твенте
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
ПСВ
2 : 2
24.01.2026
НАК Бреда
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
НАК Бреда
3 : 4
17.01.2026
НЕК
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Гронинген
0 : 0
10.01.2026
НАК Бреда
1' - 90'
41'
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
НАК Бреда
0 : 1
20.12.2025
Телстар
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
НАК Бреда
1 : 1
14.12.2025
Утрехт
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Спарта
1 : 0
07.12.2025
НАК Бреда
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
1 : 0
29.11.2025
НАК Бреда
1' - 89'
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НАК Бреда
0 : 1
22.11.2025
ПСВ
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Волендам
2 : 1
08.11.2025
НАК Бреда
1' - 81'
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
НАК Бреда
1 : 0
01.11.2025
Гоу Эхед Иглс
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Херенвен
3 : 3
24.10.2025
НАК Бреда
1' - 90'
58'
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НАК Бреда
2 : 2
18.10.2025
Зволле
1' - 79'
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
НАК Бреда
1 : 2
03.10.2025
Гронинген
1' - 90'
71'
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Аякс
2 : 1
27.09.2025
НАК Бреда
1' - 88'
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
НАК Бреда
2 : 1
20.09.2025
Хераклес
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Твенте
2 : 2
13.09.2025
НАК Бреда
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
НАК Бреда
0 : 1
31.08.2025
АЗ Алкмаар
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
НЕК
3 : 0
24.08.2025
НАК Бреда
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
НАК Бреда
2 : 1
17.08.2025
Фортуна
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Фейеноорд
2 : 0
09.08.2025
НАК Бреда
1' - 86'
64'
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