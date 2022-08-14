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    Юри Бас - статистика

    #25 | Защитник
    Имя Юри
    Фамилия Бас
    Команда Аякс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 марта 2003 (19 лет)
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Аякс 1:0 НЕК Голландия. Эредивизие, 24 тур
    26.02.2023 Был в запасе Витесс 1:2 Аякс Голландия. Эредивизие, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аякс 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 Был в запасе Аякс (Амстердам) 1:0 НЕК (Неймеген)
    26.02.2023 Был в запасе Витесс (Арнем) 1:2 Аякс (Амстердам)
    16.10.2022 79' -90' Аякс (Амстердам) 7:1 Экселсиор (Роттердам)
    08.10.2022 82' -90' Волендам (Волендам) 2:4 Аякс (Амстердам)
    01.10.2022 Был в запасе Аякс (Амстердам) 1:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    18.09.2022 Был в запасе АЗ Алкмаар (Алкмаар) 2:1 Аякс (Амстердам)
    10.09.2022 Был в запасе Аякс (Амстердам) 5:0 Херенвен (Херенвен)
    03.09.2022 Был в запасе Аякс (Амстердам) 4:0 Камбур (Лиуварден)
    28.08.2022 57' -90' Утрехт (Утрехт) 0:2 Аякс (Амстердам)
    14.08.2022 Был в запасе Аякс (Амстердам) 6:1 Гронинген (Гронинген)
    06.08.2022 Был в запасе Фортуна (Ситтард) 2:3 Аякс (Амстердам)
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