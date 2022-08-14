Юри Бас - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Юри
|Фамилия
|Бас
|Команда
|Аякс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 марта 2003 (19 лет)
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Юри
|Фамилия
|Бас
|Команда
|Аякс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 марта 2003 (19 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Аякс
|1:0
|НЕК
|Голландия. Эредивизие, 24 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Витесс
|1:2
|Аякс
|Голландия. Эредивизие, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аякс
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|1:0
|НЕК (Неймеген)
|26.02.2023
|Был в запасе
|Витесс (Арнем)
|1:2
|Аякс (Амстердам)
|16.10.2022
|79' -90'
|Аякс (Амстердам)
|7:1
|Экселсиор (Роттердам)
|08.10.2022
|82' -90'
|Волендам (Волендам)
|2:4
|Аякс (Амстердам)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|1:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|18.09.2022
|Был в запасе
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|2:1
|Аякс (Амстердам)
|10.09.2022
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|5:0
|Херенвен (Херенвен)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|4:0
|Камбур (Лиуварден)
|28.08.2022
|57' -90'
|Утрехт (Утрехт)
|0:2
|Аякс (Амстердам)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|6:1
|Гронинген (Гронинген)
|06.08.2022
|Был в запасе
|Фортуна (Ситтард)
|2:3
|Аякс (Амстердам)