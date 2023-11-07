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    Мануэль Угарте - статистика

    #4 | Полузащитник
    Имя Мануэль
    Фамилия Угарте
    Команда ПСЖ
    Состав Основной
    Родной город Монтевидео
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 апреля 2001 (22 года)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 50,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    17.02.2024 1' - 90' Нант 0:0 ПСЖ Франция. Лига 1, 22 тур
    14.02.2024 1' - 90' ПСЖ 0:0 Реал Сосьедад Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    10.02.2024 1' - 90' ПСЖ 3:1 Лилль Франция. Лига 1, 21 тур
    35'
    07.02.2024 77' - 90' ПСЖ 3:1 Брест Франция. Кубок, 1/8 финала
    02.02.2024 1' - 54' Страсбур 1:2 ПСЖ Франция. Лига 1, 20 тур
    28.01.2024 Был в запасе ПСЖ 2:2 Брест Франция. Лига 1, 19 тур
    14.01.2024 1' - 90' Ланс 0:2 ПСЖ Франция. Лига 1, 18 тур
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