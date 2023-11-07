Мануэль Угарте - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Мануэль
|Фамилия
|Угарте
|Команда
|ПСЖ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтевидео
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 апреля 2001 (22 года)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 50,00
млн
|Имя
|Мануэль
|Фамилия
|Угарте
|Команда
|ПСЖ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтевидео
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 апреля 2001 (22 года)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.02.2024
|1' - 90'
|Нант
|0:0
|ПСЖ
|Франция. Лига 1, 22 тур
|14.02.2024
|1' - 90'
|ПСЖ
|0:0
|Реал Сосьедад
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|10.02.2024
|1' - 90'
|ПСЖ
|3:1
|Лилль
|Франция. Лига 1, 21 тур
|35'
|07.02.2024
|77' - 90'
|ПСЖ
|3:1
|Брест
|Франция. Кубок, 1/8 финала
|02.02.2024
|1' - 54'
|Страсбур
|1:2
|ПСЖ
|Франция. Лига 1, 20 тур
|28.01.2024
|Был в запасе
|ПСЖ
|2:2
|Брест
|Франция. Лига 1, 19 тур
|14.01.2024
|1' - 90'
|Ланс
|0:2
|ПСЖ
|Франция. Лига 1, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПСЖ
|7
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.02.2024
|1' -90'
|ПСЖ (Париж)
|0:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|13.12.2023
|68' -90'
|Боруссия Д (Дортмунд)
|1:1
|ПСЖ (Париж)
|28.11.2023
|1' -62'
|ПСЖ (Париж)
|1:1
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|36'
|07.11.2023
|1' -60'
|Милан (Милан)
|2:1
|ПСЖ (Париж)
|43'
|25.10.2023
|1' -71'
|ПСЖ (Париж)
|3:0
|Милан (Милан)
|04.10.2023
|1' -64'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|4:1
|ПСЖ (Париж)
|19.09.2023
|1' -90'
|ПСЖ (Париж)
|2:0
|Боруссия Д (Дортмунд)