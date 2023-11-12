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    Ноа Вайсхаупт - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Ноа
    Фамилия Вайсхаупт
    Команда Фрайбург
    Состав Основной
    Родной город Росток
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 сентября 2001 (22 года)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 4,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.02.2024 59' - 90' Боруссия Д 3:0 Фрайбург Германия. Бундеслига, 21 тур
    03.02.2024 84' - 90' Фрайбург 1:3 Штутгарт Германия. Бундеслига, 20 тур
    27.01.2024 1' - 90' Вердер 2:1 Фрайбург Германия. Бундеслига, 19 тур
    20.01.2024 84' - 90' Фрайбург 3:2 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фрайбург 18 1 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.02.2024 59' -90' Боруссия Д (Дортмунд) 3:0 Фрайбург (Фрайбург)
    03.02.2024 84' -90' Фрайбург (Фрайбург) 1:3 Штутгарт (Штутгарт)
    27.01.2024 1' -90' Вердер (Бремен) 2:1 Фрайбург (Фрайбург)
    20.01.2024 84' -90' Фрайбург (Фрайбург) 3:2 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    13.01.2024 1' -83' Фрайбург (Фрайбург) 0:0 Унион (Берлин)
    20.12.2023 84' -90' Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце) 3:2 Фрайбург (Фрайбург)
    17.12.2023 75' -90' Фрайбург (Фрайбург) 2:0 Кельн (Кельн)
    03.12.2023 1' -59' Майнц (Майнц) 0:1 Фрайбург (Фрайбург)
    25.11.2023 1' -90' Фрайбург (Фрайбург) 1:1 Дармштадт (Дармштадт)
    75'
    12.11.2023 1' -90' РБ Лейпциг (Лейпциг) 3:1 Фрайбург (Фрайбург)
    04.11.2023 59' -90' Фрайбург (Фрайбург) 3:3 Боруссия М (Менхенгладбах)
    70'
    29.10.2023 81' -90' Байер (Леверкузен) 2:1 Фрайбург (Фрайбург)
    21.10.2023 1' -82' Фрайбург (Фрайбург) 2:1 Бохум (Бохум)
    08.10.2023 68' -90' Бавария (Мюнхен) 3:0 Фрайбург (Фрайбург)
    01.10.2023 Был в запасе Фрайбург (Фрайбург) 2:0 Аугсбург (Аугсбург)
    24.09.2023 74' -90' Айнтрахт (Франкфурт) 0:0 Фрайбург (Фрайбург)
    16.09.2023 Был в запасе Фрайбург (Фрайбург) 2:4 Боруссия Д (Дортмунд)
    02.09.2023 73' -90' Штутгарт (Штутгарт) 5:0 Фрайбург (Фрайбург)
    26.08.2023 84' -90' Фрайбург (Фрайбург) 1:0 Вердер (Бремен)
    90'
    19.08.2023 90' -90' Хоффенхайм (Зинсхайм) 1:2 Фрайбург (Фрайбург)
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