Ноа Вайсхаупт - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Ноа
|Фамилия
|Вайсхаупт
|Команда
|Фрайбург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Росток
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 сентября 2001 (22 года)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Ноа
|Фамилия
|Вайсхаупт
|Команда
|Фрайбург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Росток
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 сентября 2001 (22 года)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.02.2024
|59' - 90'
|Боруссия Д
|3:0
|Фрайбург
|Германия. Бундеслига, 21 тур
|03.02.2024
|84' - 90'
|Фрайбург
|1:3
|Штутгарт
|Германия. Бундеслига, 20 тур
|27.01.2024
|1' - 90'
|Вердер
|2:1
|Фрайбург
|Германия. Бундеслига, 19 тур
|20.01.2024
|84' - 90'
|Фрайбург
|3:2
|Хоффенхайм
|Германия. Бундеслига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фрайбург
|18
|1
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.02.2024
|59' -90'
|Боруссия Д (Дортмунд)
|3:0
|Фрайбург (Фрайбург)
|03.02.2024
|84' -90'
|Фрайбург (Фрайбург)
|1:3
|Штутгарт (Штутгарт)
|27.01.2024
|1' -90'
|Вердер (Бремен)
|2:1
|Фрайбург (Фрайбург)
|20.01.2024
|84' -90'
|Фрайбург (Фрайбург)
|3:2
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|13.01.2024
|1' -83'
|Фрайбург (Фрайбург)
|0:0
|Унион (Берлин)
|20.12.2023
|84' -90'
|Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)
|3:2
|Фрайбург (Фрайбург)
|17.12.2023
|75' -90'
|Фрайбург (Фрайбург)
|2:0
|Кельн (Кельн)
|03.12.2023
|1' -59'
|Майнц (Майнц)
|0:1
|Фрайбург (Фрайбург)
|25.11.2023
|1' -90'
|Фрайбург (Фрайбург)
|1:1
|Дармштадт (Дармштадт)
|75'
|12.11.2023
|1' -90'
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|3:1
|Фрайбург (Фрайбург)
|04.11.2023
|59' -90'
|Фрайбург (Фрайбург)
|3:3
|Боруссия М (Менхенгладбах)
|70'
|29.10.2023
|81' -90'
|Байер (Леверкузен)
|2:1
|Фрайбург (Фрайбург)
|21.10.2023
|1' -82'
|Фрайбург (Фрайбург)
|2:1
|Бохум (Бохум)
|08.10.2023
|68' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|3:0
|Фрайбург (Фрайбург)
|01.10.2023
|Был в запасе
|Фрайбург (Фрайбург)
|2:0
|Аугсбург (Аугсбург)
|24.09.2023
|74' -90'
|Айнтрахт (Франкфурт)
|0:0
|Фрайбург (Фрайбург)
|16.09.2023
|Был в запасе
|Фрайбург (Фрайбург)
|2:4
|Боруссия Д (Дортмунд)
|02.09.2023
|73' -90'
|Штутгарт (Штутгарт)
|5:0
|Фрайбург (Фрайбург)
|26.08.2023
|84' -90'
|Фрайбург (Фрайбург)
|1:0
|Вердер (Бремен)
|90'
|19.08.2023
|90' -90'
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|1:2
|Фрайбург (Фрайбург)