Гавриэль Каничовски - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Гавриэль
|Фамилия
|Каничовски
|Команда
|Маккаби
|Состав
|Основной
|Родной город
|Раанана
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 августа 1997 (26 лет)
|Рост
|165
|Имя
|Гавриэль
|Фамилия
|Каничовски
|Команда
|Маккаби
|Состав
|Основной
|Родной город
|Раанана
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 августа 1997 (26 лет)
|Рост
|165
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Маккаби
|12
|2
|3
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.12.2023
|1' -82'
|Маккаби (Тель-Авив)
|3:1
|Гент (Гент)
|9' 24'
|30.11.2023
|1' -90'
|Брейдаблик (Коупавогюр)
|1:2
|Маккаби (Тель-Авив)
|68'
|25.11.2023
|1' -66'
|Маккаби (Тель-Авив)
|3:2
|Заря (Луганск)
|45' 60'
|09.11.2023
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|1:3
|Маккаби (Тель-Авив)
|05.10.2023
|1' -90'
|Гент (Гент)
|2:0
|Маккаби (Тель-Авив)
|21.09.2023
|78' -90'
|Маккаби (Тель-Авив)
|3:2
|Брейдаблик (Коупавогюр)
|31.08.2023
|46' -90'
|Целе (Целе)
|1:1
|Маккаби (Тель-Авив)
|50'
|24.08.2023
|83' -90'
|Маккаби (Тель-Авив)
|4:1
|Целе (Целе)
|17.08.2023
|84' -90'
|Маккаби (Тель-Авив)
|1:0
|АЕК (Ларнака)
|09.08.2023
|77' -90'
|АЕК (Ларнака)
|1:1
|Маккаби (Тель-Авив)
|03.08.2023
|1' -62'
|Петрокуб (Хынчешты)
|0:2
|Маккаби (Тель-Авив)
|27.07.2023
|65' -90'
|Маккаби (Тель-Авив)
|3:0
|Петрокуб (Хынчешты)