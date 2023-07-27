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    Рой Мишпати - статистика

    #90 | Вратарь
    Имя Рой
    Фамилия Мишпати
    Команда Маккаби
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 23 ноября 1992 (31 год)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Маккаби 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.12.2023 Был в запасе Маккаби (Тель-Авив) 3:1 Гент (Гент)
    25.11.2023 Был в запасе Маккаби (Тель-Авив) 3:2 Заря (Луганск)
    05.10.2023 1' -90' Гент (Гент) 2:0 Маккаби (Тель-Авив)
    21.09.2023 1' -90' Маккаби (Тель-Авив) 3:2 Брейдаблик (Коупавогюр)
    31.08.2023 1' -90' Целе (Целе) 1:1 Маккаби (Тель-Авив)
    61'
    24.08.2023 Был в запасе Маккаби (Тель-Авив) 4:1 Целе (Целе)
    17.08.2023 Был в запасе Маккаби (Тель-Авив) 1:0 АЕК (Ларнака)
    09.08.2023 Был в запасе АЕК (Ларнака) 1:1 Маккаби (Тель-Авив)
    03.08.2023 Был в запасе Петрокуб (Хынчешты) 0:2 Маккаби (Тель-Авив)
    27.07.2023 Был в запасе Маккаби (Тель-Авив) 3:0 Петрокуб (Хынчешты)
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