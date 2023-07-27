Рой Мишпати - статистика
#90 | Вратарь
|Имя
|Рой
|Фамилия
|Мишпати
|Команда
|Маккаби
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|23 ноября 1992 (31 год)
|Имя
|Рой
|Фамилия
|Мишпати
|Команда
|Маккаби
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|23 ноября 1992 (31 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Маккаби
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.12.2023
|Был в запасе
|Маккаби (Тель-Авив)
|3:1
|Гент (Гент)
|25.11.2023
|Был в запасе
|Маккаби (Тель-Авив)
|3:2
|Заря (Луганск)
|05.10.2023
|1' -90'
|Гент (Гент)
|2:0
|Маккаби (Тель-Авив)
|21.09.2023
|1' -90'
|Маккаби (Тель-Авив)
|3:2
|Брейдаблик (Коупавогюр)
|31.08.2023
|1' -90'
|Целе (Целе)
|1:1
|Маккаби (Тель-Авив)
|61'
|24.08.2023
|Был в запасе
|Маккаби (Тель-Авив)
|4:1
|Целе (Целе)
|17.08.2023
|Был в запасе
|Маккаби (Тель-Авив)
|1:0
|АЕК (Ларнака)
|09.08.2023
|Был в запасе
|АЕК (Ларнака)
|1:1
|Маккаби (Тель-Авив)
|03.08.2023
|Был в запасе
|Петрокуб (Хынчешты)
|0:2
|Маккаби (Тель-Авив)
|27.07.2023
|Был в запасе
|Маккаби (Тель-Авив)
|3:0
|Петрокуб (Хынчешты)