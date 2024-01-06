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    Луис Синистерра - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Луис
    Фамилия Синистерра
    Команда Борнмут
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 июня 1999 (24 года)
    Рост 172
    Стоимость:
    € 22,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    13.03.2024 Был в запасе Борнмут 0:0 Лутон Таун Англия. Премьер-лига, 17 тур
    17.02.2024 1' - 90' Ньюкасл 0:0 Борнмут Англия. Премьер-лига, 25 тур
    10.02.2024 1' - 69' Фулхэм 3:1 Борнмут Англия. Премьер-лига, 24 тур
    04.02.2024 1' - 71' Борнмут 1:1 Ноттингем Форест Англия. Премьер-лига, 23 тур
    5'
    01.02.2024 68' - 90' Вест Хэм 1:1 Борнмут Англия. Премьер-лига, 22 тур
    25.01.2024 1' - 90' Борнмут 5:0 Суонси Англия. Кубок, 1/16 финала
    14' 44'
    21.01.2024 1' - 55' Борнмут 0:4 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Борнмут 2 1 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.01.2024 1' -90' Борнмут (Борнмут) 5:0 Суонси (Суонси)
    14' 44'
    06.01.2024 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:3 Борнмут (Борнмут)
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