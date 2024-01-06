Луис Синистерра - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Луис
|Фамилия
|Синистерра
|Команда
|Борнмут
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 июня 1999 (24 года)
|Рост
|172
Стоимость:
€ 22,00
млн
|Имя
|Луис
|Фамилия
|Синистерра
|Команда
|Борнмут
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 июня 1999 (24 года)
|Рост
|172
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|13.03.2024
|Был в запасе
|Борнмут
|0:0
|Лутон Таун
|Англия. Премьер-лига, 17 тур
|17.02.2024
|1' - 90'
|Ньюкасл
|0:0
|Борнмут
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|10.02.2024
|1' - 69'
|Фулхэм
|3:1
|Борнмут
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|04.02.2024
|1' - 71'
|Борнмут
|1:1
|Ноттингем Форест
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|5'
|01.02.2024
|68' - 90'
|Вест Хэм
|1:1
|Борнмут
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|25.01.2024
|1' - 90'
|Борнмут
|5:0
|Суонси
|Англия. Кубок, 1/16 финала
|14' 44'
|21.01.2024
|1' - 55'
|Борнмут
|0:4
|Ливерпуль
|Англия. Премьер-лига, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Борнмут
|2
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.01.2024
|1' -90'
|Борнмут (Борнмут)
|5:0
|Суонси (Суонси)
|14' 44'
|06.01.2024
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:3
|Борнмут (Борнмут)