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    Идо Шахар - статистика

    #36 | Полузащитник
    Имя Идо
    Фамилия Шахар
    Команда Маккаби
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 августа 2001 (22 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Маккаби 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.12.2023 Был в запасе Маккаби (Тель-Авив) 3:1 Гент (Гент)
    30.11.2023 Был в запасе Брейдаблик (Коупавогюр) 1:2 Маккаби (Тель-Авив)
    25.11.2023 Был в запасе Маккаби (Тель-Авив) 3:2 Заря (Луганск)
    09.11.2023 90' -90' Заря (Луганск) 1:3 Маккаби (Тель-Авив)
    05.10.2023 Был в запасе Гент (Гент) 2:0 Маккаби (Тель-Авив)
    21.09.2023 Был в запасе Маккаби (Тель-Авив) 3:2 Брейдаблик (Коупавогюр)
    31.08.2023 74' -90' Целе (Целе) 1:1 Маккаби (Тель-Авив)
    24.08.2023 Был в запасе Маккаби (Тель-Авив) 4:1 Целе (Целе)
    17.08.2023 Был в запасе Маккаби (Тель-Авив) 1:0 АЕК (Ларнака)
    09.08.2023 Был в запасе АЕК (Ларнака) 1:1 Маккаби (Тель-Авив)
    03.08.2023 73' -90' Петрокуб (Хынчешты) 0:2 Маккаби (Тель-Авив)
    27.07.2023 Был в запасе Маккаби (Тель-Авив) 3:0 Петрокуб (Хынчешты)
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