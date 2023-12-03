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    Яя Каллон - статистика

    #91 | Нападающий
    Имя Яя
    Фамилия Каллон
    Команда Бари
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 июня 2001 (22 года)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 78' - 90' Бари 3:1 Лекко Италия. Серия В, 24 тур
    02.02.2024 1' - 90' Палермо 3:0 Бари Италия. Серия В, 23 тур
    27.01.2024 1' - 90' Бари 0:2 Реджана 1919 Италия. Серия В, 22 тур
    21.01.2024 1' - 60' Асколи 2:2 Бари Италия. Серия В, 21 тур
    20' 39'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Верона 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.01.2024 87' -90' Интер (Милан) 2:1 Верона (Верона)
    30.12.2023 Был в запасе Верона (Верона) 0:1 Салернитана (Салернитана)
    23.12.2023 Был в запасе Верона (Верона) 2:0 Кальяри (Кальяри)
    17.12.2023 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 1:0 Верона (Верона)
    09.12.2023 Был в запасе Верона (Верона) 1:1 Лацио (Рим)
    03.12.2023 Был в запасе Удинезе (Удине) 3:3 Верона (Верона)
    27.11.2023 Был в запасе Верона (Верона) 2:2 Лечче (Лечче)
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