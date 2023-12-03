Яя Каллон - статистика
#91 | Нападающий
|Имя
|Яя
|Фамилия
|Каллон
|Команда
|Бари
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 июня 2001 (22 года)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Яя
|Фамилия
|Каллон
|Команда
|Бари
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 июня 2001 (22 года)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|78' - 90'
|Бари
|3:1
|Лекко
|Италия. Серия В, 24 тур
|02.02.2024
|1' - 90'
|Палермо
|3:0
|Бари
|Италия. Серия В, 23 тур
|27.01.2024
|1' - 90'
|Бари
|0:2
|Реджана 1919
|Италия. Серия В, 22 тур
|21.01.2024
|1' - 60'
|Асколи
|2:2
|Бари
|Италия. Серия В, 21 тур
|20' 39'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Верона
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.01.2024
|87' -90'
|Интер (Милан)
|2:1
|Верона (Верона)
|30.12.2023
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|0:1
|Салернитана (Салернитана)
|23.12.2023
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|2:0
|Кальяри (Кальяри)
|17.12.2023
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|1:0
|Верона (Верона)
|09.12.2023
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:1
|Лацио (Рим)
|03.12.2023
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|3:3
|Верона (Верона)
|27.11.2023
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|2:2
|Лечче (Лечче)