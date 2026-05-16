Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 150 тыс

Самину Абдуллахи - статистика

КАМАЗ
3 января 2001 (25)
#17 | Полузащитник
181 см
Нигерия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
КАМАЗ
7
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
КАМАЗ
0 : 1
16.05.2026
Сокол
1' - 90'
13'
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Урал
2 : 0
11.05.2026
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
КАМАЗ
2 : 0
01.05.2026
Спартак К
86' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Уфа
0 : 1
22.04.2026
КАМАЗ
77' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 29 тур
Торпедо
2 : 0
17.04.2026
КАМАЗ
1' - 46'
45'
Россия. PARI Первая лига, 29 тур
Торпедо
2 : 0
17.04.2026
КАМАЗ
1' - 46'
45'
Россия. PARI Первая лига, 28 тур
КАМАЗ
0 : 0
10.04.2026
Нефтехимик
1' - 78'
Россия. PARI Первая лига, 27 тур
Шинник
0 : 0
04.04.2026
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 26 тур
Факел
0 : 0
28.03.2026
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 25 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.03.2026
Черноморец
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Родина
0 : 0
01.12.2025
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
КАМАЗ
5 : 1
06.10.2025
Урал
75' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Черноморец
1 : 0
29.09.2025
КАМАЗ
46' - 90'
Главные новости
Губерниев предложил загримировать Дзюбу под космического пришельца из Kiss
14:10
Губерниев принизил Шнякина: «Не могу обижаться на моль»
13:49
Кисляк – о возвращении Головина в РПЛ и «Спартак»: «Не хочу этого, пусть в «Монако» играет, ха-ха»
13:38
Раскрыта схема, с помощью которой «Сити» завышал доходы от спонсоров
13:29
Шнякин заявил об оскорблении Губерниевым важного места
13:16
2
Бубнов прокомментировал вариант с переходом Головина в «Спартак»
13:07
2
В «Галатасарае» изменят роль Батракова на поле
12:51
1
Появилась новая информация о конфликте Роналду с тренером сборной Португалии
12:32
1
Кисляк заявил о нацеленности на отъезд в Европу
12:24
4
Реакция Бубнова на ситуацию между Соболевым и Головиным на тренировке сборной
12:12
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+