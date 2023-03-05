Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Самину Абдуллахи - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Самину
    Фамилия Абдуллахи
    Команда Велес
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 января 2001 (22 года)
    Рост 181
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    15.04.2023 1' - 90' КАМАЗ 0:2 Велес Россия. Первая лига, 27 тур
    08.04.2023 1' - 90' Велес 1:2 Алания Россия. Первая лига, 26 тур
    02.04.2023 46' - 90' Рубин 1:1 Велес Россия. Первая лига, 25 тур
    26.03.2023 55' - 90' Велес 0:0 Волга Россия. Первая лига, 24 тур
    19.03.2023 46' - 90' Кубань 3:2 Велес Россия. Первая лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    • Читайте нас: 