Самину Абдуллахи - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Самину
|Фамилия
|Абдуллахи
|Команда
|Велес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 января 2001 (22 года)
|Рост
|181
|Имя
|Самину
|Фамилия
|Абдуллахи
|Команда
|Велес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 января 2001 (22 года)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|15.04.2023
|1' - 90'
|КАМАЗ
|0:2
|Велес
|Россия. Первая лига, 27 тур
|08.04.2023
|1' - 90'
|Велес
|1:2
|Алания
|Россия. Первая лига, 26 тур
|02.04.2023
|46' - 90'
|Рубин
|1:1
|Велес
|Россия. Первая лига, 25 тур
|26.03.2023
|55' - 90'
|Велес
|0:0
|Волга
|Россия. Первая лига, 24 тур
|19.03.2023
|46' - 90'
|Кубань
|3:2
|Велес
|Россия. Первая лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Велес
|7
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.04.2023
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|0:2
|Велес (Москва)
|08.04.2023
|1' -90'
|Велес (Москва)
|1:2
|Алания (Владикавказ)
|02.04.2023
|46' -90'
|Рубин (Казань)
|1:1
|Велес (Москва)
|26.03.2023
|55' -90'
|Велес (Москва)
|0:0
|Волга (Ульяновск)
|19.03.2023
|46' -90'
|Кубань (Краснодар)
|3:2
|Велес (Москва)
|12.03.2023
|69' -90'
|Велес (Москва)
|4:1
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|05.03.2023
|1' -64'
|Уфа (Уфа)
|4:1
|Велес (Москва)
|37'