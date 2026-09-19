Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 18 млн

Эль-Шадай Битшиабу - статистика

Галатасарай
16 мая 2005 (21)
#3 | Защитник
196 см
Франция
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 6 тур
Трабзонспор
4 : 0
19.09.2026
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Галатасарай
1 : 0
13.09.2026
Коджаэлиспор
Был в запасе
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
3 : 1
09.09.2026
Галатасарай
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
РБ Лейпциг
11
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Фрайбург
4 : 1
16.05.2026
РБ Лейпциг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
РБ Лейпциг
2 : 1
09.05.2026
Санкт-Паули
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Байер
4 : 1
02.05.2026
РБ Лейпциг
1' - 46'
Германия. Бундеслига, 31 тур
РБ Лейпциг
3 : 1
24.04.2026
Унион
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Айнтрахт
1 : 3
18.04.2026
РБ Лейпциг
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
РБ Лейпциг
1 : 0
11.04.2026
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Вердер
1 : 2
04.04.2026
РБ Лейпциг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
РБ Лейпциг
5 : 0
20.03.2026
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Штутгарт
1 : 0
15.03.2026
РБ Лейпциг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
РБ Лейпциг
2 : 1
07.03.2026
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Гамбург
1 : 2
01.03.2026
РБ Лейпциг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
РБ Лейпциг
2 : 2
21.02.2026
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
РБ Лейпциг
2 : 2
15.02.2026
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Кельн
1 : 2
08.02.2026
РБ Лейпциг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
РБ Лейпциг
1 : 2
31.01.2026
Майнц
1' - 59'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Санкт-Паули
1 : 1
27.01.2026
РБ Лейпциг
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Хайденхайм
0 : 3
24.01.2026
РБ Лейпциг
1' - 77'
Германия. Бундеслига, 18 тур
РБ Лейпциг
1 : 5
17.01.2026
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
РБ Лейпциг
2 : 0
14.01.2026
Фрайбург
88' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
РБ Лейпциг
1 : 3
20.12.2025
Байер
89' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Хоффенхайм
3 : 1
08.11.2025
РБ Лейпциг
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
3 : 1
01.11.2025
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
0 : 6
25.10.2025
РБ Лейпциг
70' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
2 : 1
18.10.2025
Гамбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия Д
1 : 1
04.10.2025
РБ Лейпциг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Вольфсбург
0 : 1
27.09.2025
РБ Лейпциг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
РБ Лейпциг
3 : 1
20.09.2025
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Майнц
0 : 1
13.09.2025
РБ Лейпциг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
РБ Лейпциг
2 : 0
30.08.2025
Хайденхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Бавария
6 : 0
22.08.2025
РБ Лейпциг
Был в запасе
Главные новости
Губерниев предложил загримировать Дзюбу под космического пришельца из Kiss
14:10
Губерниев принизил Шнякина: «Не могу обижаться на моль»
13:49
Кисляк – о возвращении Головина в РПЛ и «Спартак»: «Не хочу этого, пусть в «Монако» играет, ха-ха»
13:38
Раскрыта схема, с помощью которой «Сити» завышал доходы от спонсоров
13:29
Шнякин заявил об оскорблении Губерниевым важного места
13:16
2
Бубнов прокомментировал вариант с переходом Головина в «Спартак»
13:07
2
В «Галатасарае» изменят роль Батракова на поле
12:51
1
Появилась новая информация о конфликте Роналду с тренером сборной Португалии
12:32
1
Кисляк заявил о нацеленности на отъезд в Европу
12:24
4
Реакция Бубнова на ситуацию между Соболевым и Головиным на тренировке сборной
12:12
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+