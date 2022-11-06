Тео Ле Бри - статистика
#37 | Полузащитник
|Имя
|Тео
|Фамилия
|Ле Бри
|Команда
|Лорьян
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 октября 2002 (20 лет)
|Рост
|165
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Тео
|Фамилия
|Ле Бри
|Команда
|Лорьян
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 октября 2002 (20 лет)
|Рост
|165
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|02.04.2023
|1' - 90'
|Лилль
|3:1
|Лорьян
|Франция. Лига 1, 29 тур
|19.03.2023
|1' - 69'
|Ницца
|1:1
|Лорьян
|Франция. Лига 1, 28 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лорьян
|22
|2
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.04.2023
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|3:1
|Лорьян (Лорьян)
|19.03.2023
|1' -69'
|Ницца (Ницца)
|1:1
|Лорьян (Лорьян)
|12.03.2023
|1' -73'
|Лорьян (Лорьян)
|2:0
|Труа (Труа)
|05.03.2023
|69' -90'
|Лион (Лион)
|0:0
|Лорьян (Лорьян)
|26.02.2023
|60' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|0:1
|Осер (Осер)
|19.02.2023
|65' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|3:0
|Аяччо (Аяччо)
|01.02.2023
|1' -53'
|Реймс (Реймс)
|4:2
|Лорьян (Лорьян)
|10'
|27.01.2023
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|2:1
|Ренн (Ренн)
|31'
|13.11.2022
|1' -90'
|Страсбур (Страсбур)
|1:1
|Лорьян (Лорьян)
|06.11.2022
|1' -73'
|Лорьян (Лорьян)
|1:2
|ПСЖ (Париж)
|30.10.2022
|1' -71'
|Лорьян (Лорьян)
|1:2
|Ницца (Ницца)
|23.10.2022
|1' -90'
|Труа (Труа)
|2:2
|Лорьян (Лорьян)
|15.10.2022
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|0:0
|Реймс (Реймс)
|09.10.2022
|1' -90'
|Брест (Брест)
|1:2
|Лорьян (Лорьян)
|02.10.2022
|69' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|2:1
|Лилль (Лилль)
|87'
|16.09.2022
|75' -90'
|Осер (Осер)
|1:3
|Лорьян (Лорьян)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|3:2
|Нант (Нант)
|07.09.2022
|66' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|3:1
|Лион (Лион)
|04.09.2022
|1' -71'
|Аяччо (Аяччо)
|0:1
|Лорьян (Лорьян)
|31.08.2022
|1' -72'
|Ланс (Ланс)
|5:2
|Лорьян (Лорьян)
|28.08.2022
|73' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|2:1
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|21.08.2022
|1' -68'
|Тулуза (Тулуза)
|2:2
|Лорьян (Лорьян)
|07.08.2022
|67' -90'
|Ренн (Ренн)
|0:1
|Лорьян (Лорьян)