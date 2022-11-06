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    Тео Ле Бри - статистика

    #37 | Полузащитник
    Имя Тео
    Фамилия Ле Бри
    Команда Лорьян
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 октября 2002 (20 лет)
    Рост 165
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    02.04.2023 1' - 90' Лилль 3:1 Лорьян Франция. Лига 1, 29 тур
    19.03.2023 1' - 69' Ницца 1:1 Лорьян Франция. Лига 1, 28 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лорьян 22 2 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.04.2023 1' -90' Лилль (Лилль) 3:1 Лорьян (Лорьян)
    19.03.2023 1' -69' Ницца (Ницца) 1:1 Лорьян (Лорьян)
    12.03.2023 1' -73' Лорьян (Лорьян) 2:0 Труа (Труа)
    05.03.2023 69' -90' Лион (Лион) 0:0 Лорьян (Лорьян)
    26.02.2023 60' -90' Лорьян (Лорьян) 0:1 Осер (Осер)
    19.02.2023 65' -90' Лорьян (Лорьян) 3:0 Аяччо (Аяччо)
    01.02.2023 1' -53' Реймс (Реймс) 4:2 Лорьян (Лорьян)
    10'
    27.01.2023 1' -90' Лорьян (Лорьян) 2:1 Ренн (Ренн)
    31'
    13.11.2022 1' -90' Страсбур (Страсбур) 1:1 Лорьян (Лорьян)
    06.11.2022 1' -73' Лорьян (Лорьян) 1:2 ПСЖ (Париж)
    30.10.2022 1' -71' Лорьян (Лорьян) 1:2 Ницца (Ницца)
    23.10.2022 1' -90' Труа (Труа) 2:2 Лорьян (Лорьян)
    15.10.2022 1' -90' Лорьян (Лорьян) 0:0 Реймс (Реймс)
    09.10.2022 1' -90' Брест (Брест) 1:2 Лорьян (Лорьян)
    02.10.2022 69' -90' Лорьян (Лорьян) 2:1 Лилль (Лилль)
    87'
    16.09.2022 75' -90' Осер (Осер) 1:3 Лорьян (Лорьян)
    11.09.2022 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 3:2 Нант (Нант)
    07.09.2022 66' -90' Лорьян (Лорьян) 3:1 Лион (Лион)
    04.09.2022 1' -71' Аяччо (Аяччо) 0:1 Лорьян (Лорьян)
    31.08.2022 1' -72' Ланс (Ланс) 5:2 Лорьян (Лорьян)
    28.08.2022 73' -90' Лорьян (Лорьян) 2:1 Клермон (Клермон-Ферранд)
    21.08.2022 1' -68' Тулуза (Тулуза) 2:2 Лорьян (Лорьян)
    07.08.2022 67' -90' Ренн (Ренн) 0:1 Лорьян (Лорьян)
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