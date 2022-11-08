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    Денис Антюх - статистика

    #99 | Нападающий
    Имя Денис
    Фамилия Антюх
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Родной город Ахтырка
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 июля 1997 (25 лет)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
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