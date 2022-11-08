Денис Антюх - статистика
#99 | Нападающий
|Имя
|Денис
|Фамилия
|Антюх
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ахтырка
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Денис
|Фамилия
|Антюх
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ахтырка
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Заря
|14
|2
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.04.2023
|1' -67'
|Заря (Луганск)
|2:1
|Днепр-1 (Днепр)
|08.04.2023
|1' -71'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:0
|Заря (Луганск)
|42'
|18.03.2023
|1' -77'
|Динамо (Киев)
|0:1
|Заря (Луганск)
|30'
|11.03.2023
|66' -90'
|Заря (Луганск)
|3:1
|Львов (Львов)
|05.03.2023
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|2:3
|Заря (Луганск)
|01.12.2022
|46' -90'
|Заря (Луганск)
|2:2
|Колос (Ковалевка)
|27.11.2022
|46' -90'
|Заря (Луганск)
|1:1
|Минай (Минай)
|18.11.2022
|1' -81'
|Заря (Луганск)
|4:1
|Александрия (Александрия)
|76'
|13.11.2022
|70' -90'
|Шахтер (Донецк)
|2:2
|Заря (Луганск)
|08.11.2022
|Был в запасе
|Ингулец (Петрово)
|1:0
|Заря (Луганск)
|28.10.2022
|63' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|0:3
|Заря (Луганск)
|23.10.2022
|65' -90'
|Верес (Ривне)
|0:1
|Заря (Луганск)
|73'
|18.10.2022
|73' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:4
|Заря (Луганск)
|09.10.2022
|65' -90'
|Днепр-1 (Днепр)
|3:0
|Заря (Луганск)
|02.10.2022
|62' -90'
|Заря (Луганск)
|2:2
|Кривбасс (Кривой Рог)