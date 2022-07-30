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    Мамади Дьямбу - статистика

    #15 | Полузащитник
    Имя Мамади
    Фамилия Дьямбу
    Команда Люцерн
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 ноября 2002 (20 лет)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    15.04.2023 Был в запасе Люцерн 4:1 Цюрих Швейцария. Суперлига, 28 тур
    10.04.2023 1' - 46' Винтертур 1:2 Люцерн Швейцария. Суперлига, 27 тур
    02.04.2023 Был в запасе Люцерн 1:2 Сьон Швейцария. Суперлига, 26 тур
    Статистика по турнирам
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