Мамади Дьямбу - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Мамади
|Фамилия
|Дьямбу
|Команда
|Люцерн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 ноября 2002 (20 лет)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Мамади
|Фамилия
|Дьямбу
|Команда
|Люцерн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 ноября 2002 (20 лет)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|15.04.2023
|Был в запасе
|Люцерн
|4:1
|Цюрих
|Швейцария. Суперлига, 28 тур
|10.04.2023
|1' - 46'
|Винтертур
|1:2
|Люцерн
|Швейцария. Суперлига, 27 тур
|02.04.2023
|Был в запасе
|Люцерн
|1:2
|Сьон
|Швейцария. Суперлига, 26 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зальцбург
|4
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|Был в запасе
|Аустрия К (Клагенфурт)
|0:1
|Зальцбург (Зальцбург)
|05.11.2022
|Был в запасе
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Зальцбург (Зальцбург)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Аустрия (Вена)
|1:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|08.10.2022
|46' -90'
|Альтах (Альтах)
|2:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|20.08.2022
|87' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:0
|Аустрия К (Клагенфурт)
|06.08.2022
|75' -90'
|Хартберг (Хартберг)
|0:2
|Зальцбург (Зальцбург)
|84' 90'
|30.07.2022
|Был в запасе
|Штурм (Грац)
|2:1
|Зальцбург (Зальцбург)
|22.07.2022
|82' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|3:0
|Аустрия (Вена)