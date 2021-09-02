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    Давид Тертерян - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Давид
    Фамилия Тертерян
    Команда Арарат-Армения
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 декабря 1997 (25 лет)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Армения 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.11.2021 1' -90' Армения 1:4 Германия
    11.11.2021 1' -90' Армения 0:5 Северная Македония
    11.10.2021 1' -90' Румыния 1:0 Армения
    08.10.2021 1' -90' Исландия 1:1 Армения
    08.09.2021 1' -89' Армения 1:1 Лихтенштейн
    05.09.2021 57' -89' Германия 6:0 Армения
    02.09.2021 Был в запасе Северная Македония 0:0 Армения
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