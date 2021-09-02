Давид Тертерян - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Тертерян
|Команда
|Арарат-Армения
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 декабря 1997 (25 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Тертерян
|Команда
|Арарат-Армения
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 декабря 1997 (25 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Армения
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.11.2021
|1' -90'
|Армения
|1:4
|Германия
|11.11.2021
|1' -90'
|Армения
|0:5
|Северная Македония
|11.10.2021
|1' -90'
|Румыния
|1:0
|Армения
|08.10.2021
|1' -90'
|Исландия
|1:1
|Армения
|08.09.2021
|1' -89'
|Армения
|1:1
|Лихтенштейн
|05.09.2021
|57' -89'
|Германия
|6:0
|Армения
|02.09.2021
|Был в запасе
|Северная Македония
|0:0
|Армения