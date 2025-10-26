Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 300 тыс

Андрей Влад - статистика

Арка
14 апреля 1999 (27), Тырговиште
#25 | Вратарь
190 см
Румыния
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Актобе
19
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Актобе
2 : 2
26.10.2025
Ордабасы
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Астана
5 : 3
19.10.2025
Актобе
1' - 46'
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Актобе
1 : 0
27.09.2025
Кызыл-Жар
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Улытау
2 : 1
20.09.2025
Актобе
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат
1 : 0
14.09.2025
Актобе
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Актобе
3 : 2
24.08.2025
Жетысу
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Актобе
2 : 1
17.08.2025
Окжетпес
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Актобе
0 : 1
03.08.2025
Женис
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Актобе
0 : 0
20.07.2025
Тобол
1' - 90'
23'
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Актобе
2 : 0
05.07.2025
Атырау
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Туран
0 : 3
29.06.2025
Актобе
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Актобе
0 : 1
22.06.2025
Астана
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
14.06.2025
Актобе
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Актобе
1 : 0
11.05.2025
Елимай
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Актобе
1 : 0
26.04.2025
Улытау
1' - 90'
90'
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Тобол
2 : 0
19.04.2025
Актобе
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Актобе
4 : 1
06.04.2025
Кайсар
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Атырау
0 : 4
30.03.2025
Актобе
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Актобе
2 : 1
09.03.2025
Туран
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Ордабасы
0 : 0
01.03.2025
Актобе
1' - 90'
Главные новости
Шнякин заявил об оскорблении Губерниевым важного места
13:16
Бубнов прокомментировал вариант с переходом Головина в «Спартак»
13:07
В «Галатасарае» изменят роль Батракова на поле
12:51
Ямаль: «Я играю не только ради «Золотого мяча»
12:43
Появилась новая информация о конфликте Роналду с тренером сборной Португалии
12:32
1
Кисляк заявил о нацеленности на отъезд в Европу
12:24
2
Реакция Бубнова на ситуацию между Соболевым и Головиным на тренировке сборной
12:12
1
Клубы РПЛ заинтересовались лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии
11:58
ФотоРПЛ определила лучшего игрока сентября
11:18
9
Экс-руководитель «Манчестер Сити» назвал условие для исключения клуба из АПЛ
10:59
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+