Яни Атанасов - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Яни
|Фамилия
|Атанасов
|Команда
|Хайдук
|Состав
|Основной
|Родной город
|Струмица
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 октября 1999 (23 года)
|Рост
|187
|Имя
|Яни
|Фамилия
|Атанасов
|Команда
|Хайдук
|Состав
|Основной
|Родной город
|Струмица
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 октября 1999 (23 года)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Северная Македония
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.03.2023
|1' -90'
|Северная Македония
|2:1
|Мальта
|90'