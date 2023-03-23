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    Яни Атанасов - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Яни
    Фамилия Атанасов
    Команда Хайдук
    Состав Основной
    Родной город Струмица
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 31 октября 1999 (23 года)
    Рост 187
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Северная Македония 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.03.2023 1' -90' Северная Македония 2:1 Мальта
    90'
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