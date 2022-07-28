Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Никола Серафимов - статистика

    #31 | Защитник
    Имя Никола
    Фамилия Серафимов
    Команда Залаэгерсег
    Состав Основной
    Родной город Скопье
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 августа 1999 (23 года)
    Рост 193
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фехервар 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 Был в запасе Фехервар (Секешфехервар) 0:3 Кельн (Кельн)
    28.07.2022 1' -90' Габала (Габала) 2:1 Фехервар (Секешфехервар)
    • Читайте нас: 