Никола Серафимов - статистика
#31 | Защитник
|Имя
|Никола
|Фамилия
|Серафимов
|Команда
|Залаэгерсег
|Состав
|Основной
|Родной город
|Скопье
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 августа 1999 (23 года)
|Рост
|193
|Имя
|Никола
|Фамилия
|Серафимов
|Команда
|Залаэгерсег
|Состав
|Основной
|Родной город
|Скопье
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 августа 1999 (23 года)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фехервар
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|Был в запасе
|Фехервар (Секешфехервар)
|0:3
|Кельн (Кельн)
|28.07.2022
|1' -90'
|Габала (Габала)
|2:1
|Фехервар (Секешфехервар)