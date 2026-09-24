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Главная
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Команды
ЛНЗ
Мухаррем Яшари
Статистика
€ 1 млн
Мухаррем Яшари - статистика
ЛНЗ
21 февраля 1998 (28)
#10 | Полузащитник
182 см
Косово
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 1 тур
Косово
1 : 0
24.09.2026
Ирландия
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Шахтер
3 : 0
20.09.2026
ЛНЗ
1' - 77'
Украина. Премьер-лига, 6 тур
ЛНЗ
3 : 1
12.09.2026
Оболонь
68' - 90'
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Украина. Премьер-лига 2026/2027
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026
Товарищеские матчи. Сборные 2025
Украина. Премьер-лига 2025/2026
Лига наций 2024/2025
Украина. Премьер-лига 2024/2025
Лига конференций 2023/2024
Украина. Премьер-лига 2023/2024
Лига конференций 2022/2023
Лига конференций 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Косово
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Косово
3 : 0
07.06.2026
Андорра
1' - 46'
Товарищеские матчи. Сборные,
Чехия
2 : 1
31.05.2026
Косово
Был в запасе
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