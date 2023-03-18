Глеб Шевченко - статистика
#99 | Защитник
|Имя
|Глеб
|Фамилия
|Шевченко
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мозырь
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Глеб
|Фамилия
|Шевченко
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мозырь
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шахтер
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.04.2023
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|0:1
|Шахтер (Солигорск)
|18.03.2023
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:1
|Нафтан (Новополоцк)