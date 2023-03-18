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    Глеб Шевченко - статистика

    #99 | Защитник
    Имя Глеб
    Фамилия Шевченко
    Команда Шахтер
    Состав Основной
    Родной город Мозырь
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 февраля 1999 (24 года)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    02.04.2023 1' - 90' Неман 0:1 Шахтер Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шахтер 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.04.2023 1' -90' Неман (Гродно) 0:1 Шахтер (Солигорск)
    18.03.2023 1' -90' Шахтер (Солигорск) 2:1 Нафтан (Новополоцк)
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