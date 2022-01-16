Манолис Салиакас - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Манолис
|Фамилия
|Салиакас
|Команда
|ПАС
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ираклион
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Манолис
|Фамилия
|Салиакас
|Команда
|ПАС
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ираклион
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПАС
|27
|1
|3
|7
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.05.2022
|38' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|3:2
|ПАС (Яннина)
|42'
|06.03.2022
|1' -90'
|Волос (Волос)
|0:0
|ПАС (Яннина)
|80'
|28.02.2022
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|1:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|20.02.2022
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|2:0
|ПАС (Яннина)
|14.02.2022
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|2:0
|Арис (Салоники)
|05.02.2022
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:1
|ПАС (Яннина)
|02.02.2022
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|2:0
|ПАС (Яннина)
|30.01.2022
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|2:0
|Аполлон Смирнис (Афины)
|23.01.2022
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:0
|ПАС (Яннина)
|16.01.2022
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|1:1
|Атромитос (Перистери)
|08.01.2022
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|1:1
|ПАС (Яннина)
|04.01.2022
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|1:0
|Ионикос (Никея)
|19.12.2021
|1' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|2:0
|ПАС (Яннина)
|6'
|15.12.2021
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|0:4
|ПАОК (Салоники)
|11.12.2021
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|3:2
|Волос (Волос)
|57'
|06.12.2021
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:1
|ПАС (Яннина)
|55'
|27.11.2021
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|1:2
|АЕК (Афины)
|20.11.2021
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|0:5
|ПАС (Яннина)
|5'
|06.11.2021
|1' -68'
|ПАС (Яннина)
|3:0
|Панетоликос (Агринио)
|31.10.2021
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|1:1
|Астерас (Триполис)
|23.10.2021
|1' -90'
|Аполлон Смирнис (Афины)
|1:0
|ПАС (Яннина)
|17.10.2021
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|1:2
|Олимпиакос (Пирей)
|03.10.2021
|1' -90'
|Атромитос (Перистери)
|1:1
|ПАС (Яннина)
|79'
|27.09.2021
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|1:1
|ОФИ (Ираклион)
|23.09.2021
|1' -90'
|Ионикос (Никея)
|0:0
|ПАС (Яннина)
|18.09.2021
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|1:0
|Панатинаикос (Афины)
|84'
|12.09.2021
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|0:1
|ПАС (Яннина)