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Олимпиакос
Манолис Салиакас
Статистика
€ 2 млн
Манолис Салиакас - статистика
Олимпиакос
12 сентября 1996 (30), Ираклион
#2 | Защитник
177 см
Греция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
46' - 90'
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Был в запасе
Греция. Суперлига, 5 тур
Левадиакос
0 : 1
20.09.2026
Олимпиакос
66' - 90'
90'
Лига Европы, 1 тур
Олимпиакос
2 : 1
16.09.2026
Ягеллония
1' - 82'
Греция. Суперлига, 4 тур
Олимпиакос
0 : 1
12.09.2026
ОФИ
Был в запасе
Греция. Суперлига, 3 тур
Волос
1 : 1
05.09.2026
Олимпиакос
1' - 90'
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2026/2027
Лига Европы 2026/2027
Лига наций 2026/2027
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Германия. Кубок 2024/2025
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Германия. Кубок 2023/2024
Отбор ЧЕ-2024 2023
Греция. Суперлига 2021/2022
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Олимпиакос
3
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 5 тур
Левадиакос
0 : 1
20.09.2026
Олимпиакос
66' - 90'
90'
Греция. Суперлига, 4 тур
Олимпиакос
0 : 1
12.09.2026
ОФИ
Был в запасе
Греция. Суперлига, 3 тур
Волос
1 : 1
05.09.2026
Олимпиакос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 2 тур
Астерас
0 : 1
30.08.2026
Олимпиакос
1' - 64'
31'
64'
Греция. Суперлига, 1 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.08.2026
Атромитос
Был в запасе
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