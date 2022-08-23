Сэм МакКлелланд - статистика
#45 | Защитник
|Имя
|Сэм
|Фамилия
|МакКлелланд
|Команда
|Челси
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Колрейн
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 января 2002 (21 год)
|Рост
|191
|Имя
|Сэм
|Фамилия
|МакКлелланд
|Команда
|Челси
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Колрейн
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 января 2002 (21 год)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бэрроу
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -53'
|Бэрроу (Бэрроу-и-Фарнесс)
|2:3
(1:3)п
|Линкольн (Линкольн)