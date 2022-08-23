Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сэм МакКлелланд - статистика

    #45 | Защитник
    Имя Сэм
    Фамилия МакКлелланд
    Команда Челси
    Состав Молодежный
    Родной город Колрейн
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 января 2002 (21 год)
    Рост 191
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бэрроу 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2022 1' -53' Бэрроу (Бэрроу-и-Фарнесс) 2:3
    (1:3)п    		 Линкольн (Линкольн)
    • Читайте нас: 
    11