Гиорги Зария - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Гиорги
|Фамилия
|Зария
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кутаиси
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Гиорги
|Фамилия
|Зария
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кутаиси
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|Был в запасе
|Динамо (Батуми)
|1:1
|Лех (Познань)
|21.07.2022
|26' -90'
|Лех (Познань)
|5:0
|Динамо (Батуми)