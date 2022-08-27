Ивандро Санчес - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Ивандро
|Фамилия
|Санчес
|Команда
|Боруссия
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 мая 2004 (18 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Ивандро
|Фамилия
|Санчес
|Команда
|Боруссия
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 мая 2004 (18 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Боруссия
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.11.2022
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|4:2
|Боруссия (Дортмунд)
|08.11.2022
|Был в запасе
|Бохум (Бохум)
|2:1
|Боруссия (Менхенгладбах)
|04.11.2022
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|3:1
|Штутгарт (Штутгарт)
|30.10.2022
|85' -90'
|Унион (Берлин)
|2:1
|Боруссия (Менхенгладбах)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|1:3
|Айнтрахт (Франкфурт)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|2:2
|Боруссия (Менхенгладбах)
|09.10.2022
|78' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|5:2
|Кельн (Кельн)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|3:0
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Фрайбург (Фрайбург)
|0:0
|Боруссия (Менхенгладбах)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Бавария (Мюнхен)
|1:1
|Боруссия (Менхенгладбах)
|19.08.2022
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|1:0
|Герта (Берлин)
|13.08.2022
|Был в запасе
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|2:2
|Боруссия (Менхенгладбах)
|06.08.2022
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|3:1
|Хоффенхайм (Зинсхайм)