Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 400 тыс

Ивандро Санчес - статистика

Хераклес
24 мая 2004 (22)
#21 | Полузащитник
175 см
Люксембург
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хераклес
11
2
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
Херенвен
4 : 1
05.04.2026
Хераклес
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
АЗ Алкмаар
4 : 0
15.03.2026
Хераклес
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
НЕК
4 : 1
07.02.2026
Хераклес
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Хераклес
2 : 1
01.02.2026
Фортуна
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Фейеноорд
4 : 2
25.01.2026
Хераклес
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Хераклес
1 : 1
06.12.2025
Телстар
65' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
1 : 1
29.11.2025
Хераклес
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Хераклес
4 : 2
22.11.2025
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Хераклес
8 : 2
02.11.2025
Зволле
68' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Волендам
3 : 0
25.10.2025
Хераклес
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Хераклес
0 : 7
19.10.2025
Фейеноорд
1' - 46'
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Твенте
2 : 1
05.10.2025
Хераклес
1' - 86'
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Хераклес
3 : 0
27.09.2025
Спарта
1' - 81'
65'
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
НАК Бреда
2 : 1
20.09.2025
Хераклес
1' - 90'
11'
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Хераклес
1 : 2
14.09.2025
АЗ Алкмаар
1' - 70'
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Гронинген
4 : 0
29.08.2025
Хераклес
65' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Аякс
2 : 0
24.08.2025
Хераклес
73' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Хераклес
1 : 4
16.08.2025
НЕК
62' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Утрехт
4 : 0
10.08.2025
Хераклес
64' - 90'
Главные новости
Появилась новая информация о конфликте Роналду с тренером сборной Португалии
12:32
Кисляк заявил о нацеленности на отъезд в Европу
12:24
1
Реакция Бубнова на ситуацию между Соболевым и Головиным на тренировке сборной
12:12
Клубы РПЛ заинтересовались лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии
11:58
ФотоРПЛ определила лучшего игрока сентября
11:18
8
Экс-руководитель «Манчестер Сити» назвал условие для исключения клуба из АПЛ
10:59
1
Тюкавин отреагировал на сравнение с танком
10:29
5
Шнякин – о Губерниеве: «Солома в голове оппонента – не приговор для него»
10:18
1
Кисляк прокомментировал интерес «ПСЖ»
09:48
Кисляк сказал, завидует ли он Батракову, играющему в Лиге чемпионов
09:12
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+