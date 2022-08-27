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    Ивандро Санчес - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Ивандро
    Фамилия Санчес
    Команда Боруссия
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 мая 2004 (18 лет)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Боруссия 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.11.2022 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 4:2 Боруссия (Дортмунд)
    08.11.2022 Был в запасе Бохум (Бохум) 2:1 Боруссия (Менхенгладбах)
    04.11.2022 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 3:1 Штутгарт (Штутгарт)
    30.10.2022 85' -90' Унион (Берлин) 2:1 Боруссия (Менхенгладбах)
    22.10.2022 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 1:3 Айнтрахт (Франкфурт)
    15.10.2022 Был в запасе Вольфсбург (Вольфсбург) 2:2 Боруссия (Менхенгладбах)
    09.10.2022 78' -90' Боруссия (Менхенгладбах) 5:2 Кельн (Кельн)
    17.09.2022 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 3:0 РБ Лейпциг (Лейпциг)
    11.09.2022 Был в запасе Фрайбург (Фрайбург) 0:0 Боруссия (Менхенгладбах)
    27.08.2022 Был в запасе Бавария (Мюнхен) 1:1 Боруссия (Менхенгладбах)
    19.08.2022 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 1:0 Герта (Берлин)
    13.08.2022 Был в запасе Шальке-04 (Гельзенкирхен) 2:2 Боруссия (Менхенгладбах)
    06.08.2022 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 3:1 Хоффенхайм (Зинсхайм)
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