Джейми МакГрат - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Джейми
|Фамилия
|МакГрат
|Команда
|Сент-Миррен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Джейми
|Фамилия
|МакГрат
|Команда
|Сент-Миррен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Данди Юнайтед
|2
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|7:0
|Данди Юнайтед (Данди)
|04.08.2022
|59' -90'
|Данди Юнайтед (Данди)
|1:0
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|61'