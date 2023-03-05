Еркин Тапалов - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Еркин
|Фамилия
|Тапалов
|Команда
|Акжайык
|Состав
|Основной
|Родной город
|Уральск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Еркин
|Фамилия
|Тапалов
|Команда
|Акжайык
|Состав
|Основной
|Родной город
|Уральск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кызыл-Жар
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Кайсар (Кызылорда)
|0:1
|Кызыл-Жар (Петропавловск)