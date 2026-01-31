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Карабобо
Эрик Рамирес
Статистика
€ 400 тыс
Эрик Рамирес - статистика
Карабобо
20 ноября 1998 (27)
#24 | Нападающий
190 см
Венесуэла
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Богемианс 1905
8
0
1
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 20 тур
Млада Болеслав
2 : 2
31.01.2026
Богемианс 1905
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 19 тур
Богемианс 1905
0 : 3
14.12.2025
Карвина
1' - 59'
Чехия. Шанс Лига, 18 тур
Яблонец
1 : 0
07.12.2025
Богемианс 1905
46' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 17 тур
Богемианс 1905
0 : 1
30.11.2025
Теплице
1' - 66'
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
3 : 1
22.11.2025
Богемианс 1905
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Фастав
0 : 1
08.11.2025
Богемианс 1905
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Богемианс 1905
1 : 2
02.11.2025
Градец-Кралове
1' - 90'
90'
90'
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Богемианс 1905
0 : 1
18.10.2025
Виктория
1' - 71'
71'
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Слован
0 : 0
04.10.2025
Богемианс 1905
78' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
2 : 2
27.09.2025
Сигма
Был в запасе
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