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    Эрик Рамирес - статистика

    #24 | Нападающий
    Имя Эрик
    Фамилия Рамирес
    Команда Слован
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 ноября 1998 (24 года)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 900
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Слован 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 85' -122' Слован (Братислава) 2:3
    (3:4)п    		 Олимпиакос (Пирей)
    04.08.2022 82' -90' Олимпиакос (Пирей) 1:1 Слован (Братислава)
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