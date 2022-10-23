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    Брэдли Локо - статистика

    #28 | Защитник
    Имя Брэдли
    Фамилия Локо
    Команда Брест
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 мая 2002 (20 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 3,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 82' - 90' Страсбур 0:1 Брест Франция. Лига 1, 26 тур
    24.02.2023 1' - 84' Лилль 2:1 Брест Франция. Лига 1, 25 тур
    19.02.2023 Был в запасе Брест 1:2 Монако Франция. Лига 1, 24 тур
    12.02.2023 46' - 90' Монпелье 3:0 Брест Франция. Лига 1, 23 тур
    05.02.2023 Был в запасе Брест 1:1 Ланс Франция. Лига 1, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Реймс 15 0 0 3 1
    Брест 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 82' -90' Страсбур (Страсбур) 0:1 Брест (Брест)
    24.02.2023 1' -84' Лилль (Лилль) 2:1 Брест (Брест)
    19.02.2023 Был в запасе Брест (Брест) 1:2 Монако (Монако)
    12.02.2023 46' -90' Монпелье (Монпелье) 3:0 Брест (Брест)
    05.02.2023 Был в запасе Брест (Брест) 1:1 Ланс (Ланс)
    15.01.2023 88' -90' Реймс (Реймс) 0:0 Ницца (Ницца)
    29.12.2022 Был в запасе Реймс (Реймс) 3:1 Ренн (Ренн)
    13.11.2022 83' -90' Монпелье (Монпелье) 1:1 Реймс (Реймс)
    30.10.2022 1' -90' Брест (Брест) 0:0 Реймс (Реймс)
    23.10.2022 1' -90' Реймс (Реймс) 2:1 Осер (Осер)
    25'
    15.10.2022 1' -90' Лорьян (Лорьян) 0:0 Реймс (Реймс)
    08.10.2022 1' -90' Реймс (Реймс) 0:0 ПСЖ (Париж)
    90'
    02.10.2022 1' -90' Труа (Труа) 2:2 Реймс (Реймс)
    18.09.2022 1' -22' Реймс (Реймс) 0:3 Монако (Монако)
    22'
    11.09.2022 1' -46' Тулуза (Тулуза) 1:0 Реймс (Реймс)
    04.09.2022 1' -83' Реймс (Реймс) 1:1 Ланс (Ланс)
    46'
    31.08.2022 1' -90' Анжер (Анжер) 2:4 Реймс (Реймс)
    28.08.2022 1' -90' Реймс (Реймс) 1:1 Лион (Лион)
    21.08.2022 1' -76' Страсбур (Страсбур) 1:1 Реймс (Реймс)
    14.08.2022 1' -90' Реймс (Реймс) 2:4 Клермон (Клермон-Ферранд)
    07.08.2022 1' -90' Марсель (Марсель) 4:1 Реймс (Реймс)
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