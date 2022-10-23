Брэдли Локо - статистика
#28 | Защитник
|Имя
|Брэдли
|Фамилия
|Локо
|Команда
|Брест
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 3,50
млн
|Имя
|Брэдли
|Фамилия
|Локо
|Команда
|Брест
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|82' - 90'
|Страсбур
|0:1
|Брест
|Франция. Лига 1, 26 тур
|24.02.2023
|1' - 84'
|Лилль
|2:1
|Брест
|Франция. Лига 1, 25 тур
|19.02.2023
|Был в запасе
|Брест
|1:2
|Монако
|Франция. Лига 1, 24 тур
|12.02.2023
|46' - 90'
|Монпелье
|3:0
|Брест
|Франция. Лига 1, 23 тур
|05.02.2023
|Был в запасе
|Брест
|1:1
|Ланс
|Франция. Лига 1, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реймс
|15
|0
|0
|3
|1
|Брест
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|82' -90'
|Страсбур (Страсбур)
|0:1
|Брест (Брест)
|24.02.2023
|1' -84'
|Лилль (Лилль)
|2:1
|Брест (Брест)
|19.02.2023
|Был в запасе
|Брест (Брест)
|1:2
|Монако (Монако)
|12.02.2023
|46' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|3:0
|Брест (Брест)
|05.02.2023
|Был в запасе
|Брест (Брест)
|1:1
|Ланс (Ланс)
|15.01.2023
|88' -90'
|Реймс (Реймс)
|0:0
|Ницца (Ницца)
|29.12.2022
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|3:1
|Ренн (Ренн)
|13.11.2022
|83' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|1:1
|Реймс (Реймс)
|30.10.2022
|1' -90'
|Брест (Брест)
|0:0
|Реймс (Реймс)
|23.10.2022
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|2:1
|Осер (Осер)
|25'
|15.10.2022
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|0:0
|Реймс (Реймс)
|08.10.2022
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|0:0
|ПСЖ (Париж)
|90'
|02.10.2022
|1' -90'
|Труа (Труа)
|2:2
|Реймс (Реймс)
|18.09.2022
|1' -22'
|Реймс (Реймс)
|0:3
|Монако (Монако)
|22'
|11.09.2022
|1' -46'
|Тулуза (Тулуза)
|1:0
|Реймс (Реймс)
|04.09.2022
|1' -83'
|Реймс (Реймс)
|1:1
|Ланс (Ланс)
|46'
|31.08.2022
|1' -90'
|Анжер (Анжер)
|2:4
|Реймс (Реймс)
|28.08.2022
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|1:1
|Лион (Лион)
|21.08.2022
|1' -76'
|Страсбур (Страсбур)
|1:1
|Реймс (Реймс)
|14.08.2022
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|2:4
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|07.08.2022
|1' -90'
|Марсель (Марсель)
|4:1
|Реймс (Реймс)