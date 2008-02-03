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    Зе Роберто - статистика

    #3 | Полузащитник
    Имя Жозе Роберто
    Фамилия Де Оливейра
    Команда Фигейренсе
    Состав Основной
    Родной город Итумбиара
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 декабря 1980 (42 года)
    Рост 170
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шальке-04 2 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.03.2008 Был в запасе Шальке-04 (Гельзенкирхен) 0:1 Бавария (Мюнхен)
    23.02.2008 Был в запасе Байер (Леверкузен) 1:0 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    15.02.2008 1' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 1:2 Вольфсбург (Вольфсбург)
    03.02.2008 1' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 4:1 Штутгарт (Штутгарт)
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