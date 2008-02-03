Зе Роберто - статистика
#3 | Полузащитник
|Имя
|Жозе Роберто
|Фамилия
|Де Оливейра
|Команда
|Фигейренсе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Итумбиара
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 декабря 1980 (42 года)
|Рост
|170
|Вес
|72
|Имя
|Жозе Роберто
|Фамилия
|Де Оливейра
|Команда
|Фигейренсе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Итумбиара
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 декабря 1980 (42 года)
|Рост
|170
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шальке-04
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.03.2008
|Был в запасе
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|0:1
|Бавария (Мюнхен)
|23.02.2008
|Был в запасе
|Байер (Леверкузен)
|1:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|15.02.2008
|1' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|1:2
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|03.02.2008
|1' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|4:1
|Штутгарт (Штутгарт)