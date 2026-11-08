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Серия А 2026/2027
Команды
Лацио
Маттео Кансельери
Статистика
€ 7 млн
Маттео Кансельери - статистика
Лацио
12 февраля 2002 (24), Рим
#22 | Нападающий
Италия
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
78' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
63' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Был в запасе
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия А 2025/2026
Суперкубок Италии 2025/2026
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Лига наций 2022/2023
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лацио
7
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
78' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
63' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Венеция
0 : 2
19.09.2026
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Лацио
2 : 2
12.09.2026
Милан
1' - 58'
10'
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
1 : 2
07.09.2026
Лацио
53' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Лацио
1 : 0
30.08.2026
Дженоа
1' - 63'
Италия. Серия А, 1 тур
Болонья
0 : 1
24.08.2026
Лацио
1' - 46'
44'
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