Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Юнуса Муритала
Статистика
Юнуса Муритала - статистика
Завершил карьеру
2 апреля 2000 (26), Лагос
#11 | Нападающий
188 см
Нигерия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Чехия. Фортуна Лига 2023/2024
Лига конференций 2022/2023
Лига конференций 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сигма
18
1
2
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 29 тур
Словацко
2 : 2
13.04.2025
Сигма
86' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 28 тур
Сигма
1 : 2
05.04.2025
Карвина
88' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Яблонец
0 : 0
29.03.2025
Сигма
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 25 тур
Богемианс 1905
0 : 1
09.03.2025
Сигма
73' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 24 тур
Сигма
1 : 2
01.03.2025
Спарта
66' - 90'
90'
Чехия. Шанс Лига, 23 тур
Дукла
1 : 3
22.02.2025
Сигма
1' - 58'
51'
Чехия. Шанс Лига, 22 тур
Сигма
4 : 0
15.02.2025
Пардубице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 20 тур
Сигма
2 : 1
03.02.2025
Виктория
80' - 90'
85'
Чехия. Шанс Лига, 19 тур
Млада Болеслав
1 : 3
15.12.2024
Сигма
58' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 18 тур
Сигма
1 : 2
08.12.2024
Славия
46' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Пардубице
2 : 2
04.12.2024
Сигма
85' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 17 тур
Теплице
1 : 0
30.11.2024
Сигма
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
2 : 1
27.11.2024
Словацко
82' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Сигма
1 : 4
24.11.2024
Слован
65' - 90'
68'
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Карвина
2 : 1
02.11.2024
Сигма
90' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 1
19.10.2024
Сигма
1' - 90'
55'
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 3
06.10.2024
Богемианс 1905
46' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Спарта
2 : 3
27.09.2024
Сигма
1' - 90'
68'
78'
39'
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Сигма
2 : 1
22.09.2024
Дукла
89' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Сигма
2 : 2
01.09.2024
Баник
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Сигма
3 : 2
18.08.2024
Млада Болеслав
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Славия
2 : 0
10.08.2024
Сигма
80' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Сигма
2 : 1
03.08.2024
Теплице
Был в запасе
Главные новости
Стала известна реакция Винисиуса на потерю места в основе «Реала»
01:01
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
00:56
Фото
Максименко – третий вратарь в истории РПЛ, получивший две красные за сезон
Вчера, 23:51
2
Генич назвал трех кандидатов на пост главного тренера «Локомотива»
Вчера, 23:36
3
Евсеев – после победы над «Балтикой»: «Где-то нам помог боженька»
Вчера, 23:25
3
Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от махачкалинского «Динамо»
Вчера, 23:21
3
РПЛ. «Балтика» в Калининграде уступила махачкалинскому «Динамо» (0:1)
Вчера, 22:41
4
Семак отреагировал на решение Карпина не вызывать Соболева в сборную
Вчера, 22:19
5
Реакция Мостового на очередное удаление Максименко
Вчера, 21:53
5
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
Вчера, 21:30
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+