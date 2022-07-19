Юнуса Муритала - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Юнуса
|Фамилия
|Муритала
|Команда
|Рига
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лагос
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 апреля 2000 (22 года)
|Рост
|188
|Имя
|Юнуса
|Фамилия
|Муритала
|Команда
|Рига
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лагос
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 апреля 2000 (22 года)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хибернианс
|4
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -90'
|Хибернианс (Паола)
|1:3
|РФШ (Рига)
|04.08.2022
|1' -83'
|РФШ (Рига)
|1:1
|Хибернианс (Паола)
|39'
|28.07.2022
|54' -90'
|Левадия (Таллин)
|1:1
|Хибернианс (Паола)
|19.07.2022
|77' -90'
|Хибернианс (Паола)
|3:2
|Левадия (Таллин)
|90'