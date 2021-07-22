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    Дональд Моллс - статистика

    #15 | Полузащитник
    Имя Дональд
    Фамилия Моллс
    Команда Борац
    Состав Основной
    Родной город Яунде
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 июля 1998 (24 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Борац 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.07.2021 46' -89' Линфилд (Белфаст) 4:0 Борац (Баня-Лука)
    69'
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