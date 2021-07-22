Дональд Моллс - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Дональд
|Фамилия
|Моллс
|Команда
|Борац
|Состав
|Основной
|Родной город
|Яунде
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 июля 1998 (24 года)
|Имя
|Дональд
|Фамилия
|Моллс
|Команда
|Борац
|Состав
|Основной
|Родной город
|Яунде
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 июля 1998 (24 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Борац
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.07.2021
|46' -89'
|Линфилд (Белфаст)
|4:0
|Борац (Баня-Лука)
|69'