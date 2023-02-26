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    Лукиньяс - статистика

    #82 | Полузащитник
    Имя Лукас
    Фамилия Линарес
    Команда Легия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 сентября 1996 (26 лет)
    Рост 169
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нью-Йорк Ред Буллз 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк) 0:0 Нэшвилл (Нэшвилл)
    26.02.2023 1' -90' Орландо Сити (Орландо) 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
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