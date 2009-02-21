Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сергей Каримов - статистика

    #13 | Защитник
    Имя Сергей
    Фамилия Каримов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 декабря 1986 (36 лет)
    Рост 183
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вольфсбург 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.02.2009 1' -61' Вольфсбург (Вольфсбург) 2:1 Герта (Берлин)
    • Читайте нас: 
    11