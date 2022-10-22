Николас Зайвальд - статистика
#13 | Полузащитник
|Имя
|Николас
|Фамилия
|Зайвальд
|Команда
|Зальцбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 мая 2001 (21 год)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 20,00
млн
|Имя
|Николас
|Фамилия
|Зайвальд
|Команда
|Зальцбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 мая 2001 (21 год)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Рапид
|2:4
|Зальцбург
|Австрия. Бундеслига, 20 тур
|4' 87' 37'
|26.02.2023
|1' - 90'
|Зальцбург
|2:0
|Рид
|Австрия. Бундеслига, 19 тур
|23.02.2023
|1' - 74'
|Рома
|2:0
|Зальцбург
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|46' - 90'
|Тироль
|1:3
|Зальцбург
|Австрия. Бундеслига, 18 тур
|16.02.2023
|1' - 90'
|Зальцбург
|1:0
|Рома
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|11.02.2023
|1' - 90'
|Зальцбург
|4:0
|Аустрия Л
|Австрия. Бундеслига, 17 тур
|76'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зальцбург
|18
|2
|2
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|2:4
|Зальцбург (Зальцбург)
|4' 87' 37'
|26.02.2023
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:0
|Рид (Рид)
|19.02.2023
|46' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|1:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|11.02.2023
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|4:0
|Аустрия Л (Лустенау)
|76'
|13.11.2022
|1' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|0:1
|Зальцбург (Зальцбург)
|05.11.2022
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Зальцбург (Зальцбург)
|29.10.2022
|1' -46'
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:0
|Хартберг (Хартберг)
|22.10.2022
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|0:0
|Штурм (Грац)
|16.10.2022
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|1:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|80'
|01.10.2022
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|18.09.2022
|1' -67'
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:1
|Рапид (Вена)
|10.09.2022
|46' -90'
|Рид (Рид)
|0:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|03.09.2022
|1' -61'
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:0
|Тироль (Ваттенс)
|27.08.2022
|1' -76'
|Аустрия Л (Лустенау)
|0:6
|Зальцбург (Зальцбург)
|14.08.2022
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|06.08.2022
|1' -90'
|Хартберг (Хартберг)
|0:2
|Зальцбург (Зальцбург)
|30.07.2022
|1' -90'
|Штурм (Грац)
|2:1
|Зальцбург (Зальцбург)
|46'
|22.07.2022
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|3:0
|Аустрия (Вена)