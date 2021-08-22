Николас Галацци - статистика
#25 | Нападающий
|Имя
|Николас
|Фамилия
|Галацци
|Команда
|Венеция
|Состав
|Основной
|Родной город
|Павия
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 декабря 2000 (22 года)
|Рост
|182
|Имя
|Николас
|Фамилия
|Галацци
|Команда
|Венеция
|Состав
|Основной
|Родной город
|Павия
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 декабря 2000 (22 года)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Венеция
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.08.2021
|73' -90'
|Наполи (Неаполь)
|2:0
|Венеция (Венеция)