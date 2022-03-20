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    Таннер Тессманн - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Таннер
    Фамилия Тессманн
    Команда Венеция
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 сентября 2001 (21 год)
    Рост 188
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Венеция 16 0 0 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.05.2022 74' -90' Венеция (Венеция) 0:0 Кальяри (Кальяри)
    14.05.2022 Был в запасе Рома (Рим) 1:1 Венеция (Венеция)
    08.05.2022 Был в запасе Венеция (Венеция) 4:3 Болонья (Болонья)
    05.05.2022 Был в запасе Салернитана (Салернитана) 2:1 Венеция (Венеция)
    01.05.2022 Был в запасе Ювентус (Турин) 2:1 Венеция (Венеция)
    23.04.2022 Был в запасе Венеция (Венеция) 1:3 Аталанта (Бергамо)
    16.04.2022 1' -56' Фиорентина (Флоренция) 1:0 Венеция (Венеция)
    10.04.2022 Был в запасе Венеция (Венеция) 1:2 Удинезе (Удине)
    02.04.2022 Был в запасе Специя (Ла Специя) 1:0 Венеция (Венеция)
    20.03.2022 Был в запасе Венеция (Венеция) 0:2 Сампдория (Генуя)
    14.03.2022 Был в запасе Лацио (Рим) 1:0 Венеция (Венеция)
    06.03.2022 75' -90' Венеция (Венеция) 1:4 Сассуоло (Сассуоло)
    27.02.2022 79' -90' Верона (Верона) 3:1 Венеция (Венеция)
    20.02.2022 75' -90' Венеция (Венеция) 1:1 Дженоа (Генуя)
    12.02.2022 55' -90' Торино (Турин) 1:2 Венеция (Венеция)
    06.02.2022 Был в запасе Венеция (Венеция) 0:2 Наполи (Неаполь)
    22.01.2022 1' -65' Интер (Милан) 2:1 Венеция (Венеция)
    16.01.2022 1' -34' Венеция (Венеция) 1:1 Эмполи (Эмполи)
    22.12.2021 67' -90' Венеция (Венеция) 1:3 Лацио (Рим)
    90'
    19.12.2021 1' -58' Сампдория (Генуя) 1:1 Венеция (Венеция)
    11.12.2021 64' -90' Венеция (Венеция) 1:1 Ювентус (Турин)
    05.12.2021 75' -90' Венеция (Венеция) 3:4 Верона (Верона)
    30.11.2021 1' -90' Аталанта (Бергамо) 4:0 Венеция (Венеция)
    27.11.2021 71' -90' Венеция (Венеция) 0:2 Интер (Милан)
    21.11.2021 59' -90' Болонья (Болонья) 0:1 Венеция (Венеция)
    07.11.2021 77' -90' Венеция (Венеция) 3:2 Рома (Рим)
    31.10.2021 1' -90' Дженоа (Генуя) 0:0 Венеция (Венеция)
    26.10.2021 Был в запасе Венеция (Венеция) 1:2 Салернитана (Салернитана)
    23.10.2021 68' -90' Сассуоло (Сассуоло) 3:1 Венеция (Венеция)
    18.10.2021 Был в запасе Венеция (Венеция) 1:0 Фиорентина (Флоренция)
    01.10.2021 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:1 Венеция (Венеция)
    27.09.2021 Был в запасе Венеция (Венеция) 1:1 Торино (Турин)
    22.09.2021 82' -90' Милан (Милан) 2:0 Венеция (Венеция)
    19.09.2021 Был в запасе Венеция (Венеция) 1:2 Специя (Ла Специя)
    11.09.2021 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 1:2 Венеция (Венеция)
    27.08.2021 Был в запасе Удинезе (Удине) 3:0 Венеция (Венеция)
    22.08.2021 63' -90' Наполи (Неаполь) 2:0 Венеция (Венеция)
    75'
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