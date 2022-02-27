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    Деннис Йонсен - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Деннис
    Фамилия Йонсен
    Команда Венеция
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 февраля 1998 (25 лет)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Венеция 25 1 2 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.05.2022 1' -90' Венеция (Венеция) 0:0 Кальяри (Кальяри)
    14.05.2022 80' -90' Рома (Рим) 1:1 Венеция (Венеция)
    08.05.2022 64' -90' Венеция (Венеция) 4:3 Болонья (Болонья)
    90'
    05.05.2022 84' -90' Салернитана (Салернитана) 2:1 Венеция (Венеция)
    01.05.2022 Был в запасе Ювентус (Турин) 2:1 Венеция (Венеция)
    23.04.2022 62' -90' Венеция (Венеция) 1:3 Аталанта (Бергамо)
    16.04.2022 1' -46' Фиорентина (Флоренция) 1:0 Венеция (Венеция)
    10.04.2022 1' -58' Венеция (Венеция) 1:2 Удинезе (Удине)
    02.04.2022 1' -59' Специя (Ла Специя) 1:0 Венеция (Венеция)
    27.02.2022 67' -90' Верона (Верона) 3:1 Венеция (Венеция)
    81'
    20.02.2022 64' -90' Венеция (Венеция) 1:1 Дженоа (Генуя)
    12.02.2022 Был в запасе Торино (Турин) 1:2 Венеция (Венеция)
    06.02.2022 1' -70' Венеция (Венеция) 0:2 Наполи (Неаполь)
    09.01.2022 60' -90' Венеция (Венеция) 0:3 Милан (Милан)
    22.12.2021 74' -90' Венеция (Венеция) 1:3 Лацио (Рим)
    19.12.2021 1' -69' Сампдория (Генуя) 1:1 Венеция (Венеция)
    11.12.2021 1' -57' Венеция (Венеция) 1:1 Ювентус (Турин)
    05.12.2021 7' -90' Венеция (Венеция) 3:4 Верона (Верона)
    19'
    30.11.2021 1' -71' Аталанта (Бергамо) 4:0 Венеция (Венеция)
    27.11.2021 62' -90' Венеция (Венеция) 0:2 Интер (Милан)
    21.11.2021 1' -54' Болонья (Болонья) 0:1 Венеция (Венеция)
    18.10.2021 1' -50' Венеция (Венеция) 1:0 Фиорентина (Флоренция)
    01.10.2021 1' -80' Кальяри (Кальяри) 1:1 Венеция (Венеция)
    68'
    27.09.2021 1' -87' Венеция (Венеция) 1:1 Торино (Турин)
    22.09.2021 1' -74' Милан (Милан) 2:0 Венеция (Венеция)
    19.09.2021 1' -90' Венеция (Венеция) 1:2 Специя (Ла Специя)
    11.09.2021 1' -90' Эмполи (Эмполи) 1:2 Венеция (Венеция)
    45'
    27.08.2021 1' -71' Удинезе (Удине) 3:0 Венеция (Венеция)
    22.08.2021 1' -90' Наполи (Неаполь) 2:0 Венеция (Венеция)
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