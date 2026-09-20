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Италия. Серия B
Команды
Модена
Алессандро Бьянко
Статистика
€ 4 млн
Алессандро Бьянко - статистика
Модена
1 октября 2002 (23), Турин
#42 | Полузащитник
Италия
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия В, 5 тур
Модена
2 : 1
20.09.2026
Эмполи
1' - 90'
70'
66'
Италия. Серия В, 4 тур
Зюйдтироль
1 : 1
12.09.2026
Модена
1' - 90'
Италия. Серия В, 3 тур
Модена
0 : 1
06.09.2026
Авеллино
1' - 90'
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2026/2027
Греция. Суперлига 2025/2026
Лига Европы 2025/2026
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Италия. Серия В 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Серия А 2022/2023
Лига конференций 2022/2023
Италия. Кубок 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Модена
5
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 5 тур
Модена
2 : 1
20.09.2026
Эмполи
1' - 90'
70'
66'
Италия. Серия В, 4 тур
Зюйдтироль
1 : 1
12.09.2026
Модена
1' - 90'
Италия. Серия В, 3 тур
Модена
0 : 1
06.09.2026
Авеллино
1' - 90'
Италия. Серия В, 2 тур
Кремонезе
0 : 3
28.08.2026
Модена
1' - 90'
Италия. Серия В, 1 тур
Беневенто
1 : 2
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Модена
1' - 81'
-5'
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