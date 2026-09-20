Статистика по турнирам

Италия. Серия В 2026/2027 Греция. Суперлига 2025/2026 Лига Европы 2025/2026 Молодежный чемпионат Европы 2025 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия А 2024/2025 Лига конференций 2024/2025 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия В 2023/2024 Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Серия А 2022/2023 Лига конференций 2022/2023 Италия. Кубок 2021/2022