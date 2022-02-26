Хави Серрано - статистика
#26 | Полузащитник
|Имя
|Хави
|Фамилия
|Серрано
|Команда
|Атлетико
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 января 2003 (20 лет)
|Имя
|Хави
|Фамилия
|Серрано
|Команда
|Атлетико
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 января 2003 (20 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико
|5
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2022
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|11.05.2022
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|0:2
|Атлетико (Мадрид)
|30.04.2022
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|2:0
|Атлетико (Мадрид)
|20.04.2022
|1' -46'
|Атлетико (Мадрид)
|0:0
|Гранада (Гранада)
|17.04.2022
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|2:1
|Эспаньол (Барселона)
|09.04.2022
|Был в запасе
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|1:0
|Атлетико (Мадрид)
|02.04.2022
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|4:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|11.03.2022
|83' -88'
|Атлетико (Мадрид)
|2:1
|Кадис (Кадис)
|88'
|06.03.2022
|83' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:3
|Атлетико (Мадрид)
|26.02.2022
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|2:0
|Сельта (Виго)
|19.02.2022
|82' -90'
|Осасуна (Памплона)
|0:3
|Атлетико (Мадрид)
|90'
|22.01.2022
|90' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|3:2
|Валенсия (Валенсия)
|02.01.2022
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|2:0
|Райо Вальекано (Мадрид)
|22.12.2021
|Был в запасе
|Гранада (Гранада)
|2:1
|Атлетико (Мадрид)
|18.12.2021
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|2:1
|Атлетико (Мадрид)
|12.12.2021
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|2:0
|Атлетико (Мадрид)
|22.08.2021
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|1:0
|Эльче (Эльче)