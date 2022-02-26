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    Хави Серрано - статистика

    #26 | Полузащитник
    Имя Хави
    Фамилия Серрано
    Команда Атлетико
    Состав Молодежный
    Родной город Мадрид
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 января 2003 (20 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетико 5 0 0 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2022 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 1:1 Севилья (Севилья)
    11.05.2022 Был в запасе Эльче (Эльче) 0:2 Атлетико (Мадрид)
    30.04.2022 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 2:0 Атлетико (Мадрид)
    20.04.2022 1' -46' Атлетико (Мадрид) 0:0 Гранада (Гранада)
    17.04.2022 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 2:1 Эспаньол (Барселона)
    09.04.2022 Был в запасе Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 1:0 Атлетико (Мадрид)
    02.04.2022 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 4:1 Алавес (Витория-Гастейс)
    11.03.2022 83' -88' Атлетико (Мадрид) 2:1 Кадис (Кадис)
    88'
    06.03.2022 83' -90' Бетис (Севилья) 1:3 Атлетико (Мадрид)
    26.02.2022 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 2:0 Сельта (Виго)
    19.02.2022 82' -90' Осасуна (Памплона) 0:3 Атлетико (Мадрид)
    90'
    22.01.2022 90' -90' Атлетико (Мадрид) 3:2 Валенсия (Валенсия)
    02.01.2022 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 2:0 Райо Вальекано (Мадрид)
    22.12.2021 Был в запасе Гранада (Гранада) 2:1 Атлетико (Мадрид)
    18.12.2021 Был в запасе Севилья (Севилья) 2:1 Атлетико (Мадрид)
    12.12.2021 Был в запасе Реал (Мадрид) 2:0 Атлетико (Мадрид)
    22.08.2021 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 1:0 Эльче (Эльче)
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