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    Эльдар Низамутдинов - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Эльдар
    Отчество Фэлэхдинович
    Фамилия Низамутдинов
    Команда Шинник
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 31 мая 1981 (41 год)
    Рост 171
    Вес 69
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 60' Родина 2:1 Шинник Россия. Первая лига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шинник 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.11.2022 1' -60' Шинник (Ярославль) 0:0
    (4:5)п    		 Кубань (Краснодар)
    05.10.2022 1' -90' Ротор (Волгоград) 1:2
    (4:5)п    		 Шинник (Ярославль)
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