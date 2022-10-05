Эльдар Низамутдинов - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Эльдар
|Отчество
|Фэлэхдинович
|Фамилия
|Низамутдинов
|Команда
|Шинник
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 мая 1981 (41 год)
|Рост
|171
|Вес
|69
|Имя
|Эльдар
|Отчество
|Фэлэхдинович
|Фамилия
|Низамутдинов
|Команда
|Шинник
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 мая 1981 (41 год)
|Рост
|171
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шинник
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2022
|1' -60'
|Шинник (Ярославль)
|0:0
(4:5)п
|Кубань (Краснодар)
|05.10.2022
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:2
(4:5)п
|Шинник (Ярославль)