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Ла Лига 2026/2027
Команды
Атлетик
Нико Серрано
Статистика
€ 1,50 млн
Нико Серрано - статистика
Атлетик
5 марта 2003 (23)
#22 | Нападающий
178 см
Испания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Атлетик
0 : 0
19.09.2026
Алавес
86' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Атлетик
1 : 1
12.09.2026
Эльче
Был в запасе
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Примера 2025/2026
Лига чемпионов 2025/2026
Испания. Кубок 2024/2025
Испания. Примера 2024/2025
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Нидерланды. Эредивизие 2023/2024
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Суперкубок Испании 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атлетик
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Кубок, 1/2 финала
Реал Сосьедад
1 : 0
04.03.2026
Атлетик
82' - 90'
Испания. Кубок, 1/2 финала
Атлетик
0 : 1
11.02.2026
Реал Сосьедад
56' - 90'
Испания. Кубок, 1/4 финала
Валенсия
1 : 2
04.02.2026
Атлетик
1' - 90'
Испания. Кубок, 1/8 финала
Леонеса
3 : 4
13.01.2026
Атлетик
Был в запасе
Испания. Кубок, 1/16 финала
Оуренсе
0 : 1
18.12.2025
Атлетик
Был в запасе
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