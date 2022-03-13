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    Нико Серрано - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Нико
    Фамилия Серрано
    Команда Мирандес
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 марта 2003 (20 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетик 12 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.05.2022 86' -90' Севилья (Севилья) 1:0 Атлетик (Бильбао)
    10.05.2022 Был в запасе Гранада (Гранада) 1:0 Атлетик (Бильбао)
    07.05.2022 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 0:0 Валенсия (Валенсия)
    30.04.2022 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 2:0 Атлетико (Мадрид)
    21.04.2022 Был в запасе Кадис (Кадис) 2:3 Атлетик (Бильбао)
    17.04.2022 72' -90' Атлетик (Бильбао) 0:2 Сельта (Виго)
    09.04.2022 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 1:1 Атлетик (Бильбао)
    03.04.2022 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 2:1 Эльче (Эльче)
    18.03.2022 89' -90' Атлетик (Бильбао) 1:1 Хетафе (Хетафе)
    13.03.2022 84' -90' Бетис (Севилья) 1:0 Атлетик (Бильбао)
    07.03.2022 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 3:1 Леванте (Валенсия)
    27.02.2022 1' -90' Барселона (Барселона) 4:0 Атлетик (Бильбао)
    20.02.2022 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 4:0 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    14.02.2022 Был в запасе Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 3:2 Атлетик (Бильбао)
    07.02.2022 1' -72' Атлетик (Бильбао) 2:1 Эспаньол (Барселона)
    23.01.2022 1' -62' Райо Вальекано (Мадрид) 0:1 Атлетик (Бильбао)
    30'
    09.01.2022 83' -90' Алавес (Витория-Гастейс) 0:0 Атлетик (Бильбао)
    03.01.2022 84' -90' Осасуна (Памплона) 1:3 Атлетик (Бильбао)
    22.12.2021 84' -90' Атлетик (Бильбао) 1:2 Реал (Мадрид)
    11.12.2021 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 0:1 Севилья (Севилья)
    01.12.2021 Был в запасе Реал (Мадрид) 1:0 Атлетик (Бильбао)
    26.11.2021 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 2:2 Гранада (Гранада)
    19.11.2021 87' -90' Леванте (Валенсия) 0:0 Атлетик (Бильбао)
    05.11.2021 76' -90' Атлетик (Бильбао) 0:1 Кадис (Кадис)
    31.10.2021 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:1 Атлетик (Бильбао)
    01.10.2021 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 1:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    25.09.2021 80' -90' Валенсия (Валенсия) 1:1 Атлетик (Бильбао)
    21.09.2021 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 1:2 Райо Вальекано (Мадрид)
    11.09.2021 83' -90' Атлетик (Бильбао) 2:0 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    21.08.2021 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 1:1 Барселона (Барселона)
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