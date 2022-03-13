Нико Серрано - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Нико
|Фамилия
|Серрано
|Команда
|Мирандес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 марта 2003 (20 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Нико
|Фамилия
|Серрано
|Команда
|Мирандес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 марта 2003 (20 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетик
|12
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.05.2022
|86' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:0
|Атлетик (Бильбао)
|10.05.2022
|Был в запасе
|Гранада (Гранада)
|1:0
|Атлетик (Бильбао)
|07.05.2022
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|0:0
|Валенсия (Валенсия)
|30.04.2022
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|2:0
|Атлетико (Мадрид)
|21.04.2022
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|2:3
|Атлетик (Бильбао)
|17.04.2022
|72' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|0:2
|Сельта (Виго)
|09.04.2022
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:1
|Атлетик (Бильбао)
|03.04.2022
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|2:1
|Эльче (Эльче)
|18.03.2022
|89' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|1:1
|Хетафе (Хетафе)
|13.03.2022
|84' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:0
|Атлетик (Бильбао)
|07.03.2022
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|3:1
|Леванте (Валенсия)
|27.02.2022
|1' -90'
|Барселона (Барселона)
|4:0
|Атлетик (Бильбао)
|20.02.2022
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|4:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|14.02.2022
|Был в запасе
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|3:2
|Атлетик (Бильбао)
|07.02.2022
|1' -72'
|Атлетик (Бильбао)
|2:1
|Эспаньол (Барселона)
|23.01.2022
|1' -62'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|0:1
|Атлетик (Бильбао)
|30'
|09.01.2022
|83' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:0
|Атлетик (Бильбао)
|03.01.2022
|84' -90'
|Осасуна (Памплона)
|1:3
|Атлетик (Бильбао)
|22.12.2021
|84' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|1:2
|Реал (Мадрид)
|11.12.2021
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|0:1
|Севилья (Севилья)
|01.12.2021
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|1:0
|Атлетик (Бильбао)
|26.11.2021
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|2:2
|Гранада (Гранада)
|19.11.2021
|87' -90'
|Леванте (Валенсия)
|0:0
|Атлетик (Бильбао)
|05.11.2021
|76' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|0:1
|Кадис (Кадис)
|31.10.2021
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:1
|Атлетик (Бильбао)
|01.10.2021
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|1:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|25.09.2021
|80' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|1:1
|Атлетик (Бильбао)
|21.09.2021
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|1:2
|Райо Вальекано (Мадрид)
|11.09.2021
|83' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|2:0
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|21.08.2021
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|1:1
|Барселона (Барселона)