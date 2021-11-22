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    Леонардо Манкузо - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Леонардо
    Фамилия Манкузо
    Команда Комо
    Состав Основной
    Родной город Милан
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 мая 1992 (30 лет)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эмполи 8 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.01.2022 Был в запасе Венеция (Венеция) 1:1 Эмполи (Эмполи)
    09.01.2022 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 1:5 Сассуоло (Сассуоло)
    06.01.2022 Был в запасе Лацио (Рим) 3:3 Эмполи (Эмполи)
    22.12.2021 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 2:4 Милан (Милан)
    19.12.2021 Был в запасе Специя (Ла Специя) 1:1 Эмполи (Эмполи)
    12.12.2021 Был в запасе Наполи (Неаполь) 0:1 Эмполи (Эмполи)
    06.12.2021 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 3:1 Удинезе (Удине)
    02.12.2021 88' -90' Торино (Турин) 2:2 Эмполи (Эмполи)
    27.11.2021 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 2:1 Фиорентина (Флоренция)
    22.11.2021 Был в запасе Верона (Верона) 2:1 Эмполи (Эмполи)
    05.11.2021 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 2:2 Дженоа (Генуя)
    31.10.2021 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:2 Эмполи (Эмполи)
    27.10.2021 68' -90' Эмполи (Эмполи) 0:2 Интер (Милан)
    23.10.2021 Был в запасе Салернитана (Салернитана) 2:4 Эмполи (Эмполи)
    17.10.2021 1' -90' Эмполи (Эмполи) 1:4 Аталанта (Бергамо)
    03.10.2021 29' -90' Рома (Рим) 2:0 Эмполи (Эмполи)
    26.09.2021 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 4:2 Болонья (Болонья)
    22.09.2021 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 0:2 Эмполи (Эмполи)
    19.09.2021 1' -68' Эмполи (Эмполи) 0:3 Сампдория (Генуя)
    11.09.2021 1' -62' Эмполи (Эмполи) 1:2 Венеция (Венеция)
    28.08.2021 1' -72' Ювентус (Турин) 0:1 Эмполи (Эмполи)
    21'
    21.08.2021 1' -83' Эмполи (Эмполи) 1:3 Лацио (Рим)
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