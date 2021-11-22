Леонардо Манкузо - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Леонардо
|Фамилия
|Манкузо
|Команда
|Комо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Милан
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 мая 1992 (30 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Леонардо
|Фамилия
|Манкузо
|Команда
|Комо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Милан
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 мая 1992 (30 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эмполи
|8
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.01.2022
|Был в запасе
|Венеция (Венеция)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|09.01.2022
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:5
|Сассуоло (Сассуоло)
|06.01.2022
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|3:3
|Эмполи (Эмполи)
|22.12.2021
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|2:4
|Милан (Милан)
|19.12.2021
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|12.12.2021
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|0:1
|Эмполи (Эмполи)
|06.12.2021
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|3:1
|Удинезе (Удине)
|02.12.2021
|88' -90'
|Торино (Турин)
|2:2
|Эмполи (Эмполи)
|27.11.2021
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|2:1
|Фиорентина (Флоренция)
|22.11.2021
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|2:1
|Эмполи (Эмполи)
|05.11.2021
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|2:2
|Дженоа (Генуя)
|31.10.2021
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:2
|Эмполи (Эмполи)
|27.10.2021
|68' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|0:2
|Интер (Милан)
|23.10.2021
|Был в запасе
|Салернитана (Салернитана)
|2:4
|Эмполи (Эмполи)
|17.10.2021
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:4
|Аталанта (Бергамо)
|03.10.2021
|29' -90'
|Рома (Рим)
|2:0
|Эмполи (Эмполи)
|26.09.2021
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|4:2
|Болонья (Болонья)
|22.09.2021
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|0:2
|Эмполи (Эмполи)
|19.09.2021
|1' -68'
|Эмполи (Эмполи)
|0:3
|Сампдория (Генуя)
|11.09.2021
|1' -62'
|Эмполи (Эмполи)
|1:2
|Венеция (Венеция)
|28.08.2021
|1' -72'
|Ювентус (Турин)
|0:1
|Эмполи (Эмполи)
|21'
|21.08.2021
|1' -83'
|Эмполи (Эмполи)
|1:3
|Лацио (Рим)