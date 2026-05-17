Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Серия А 2026/2027
Команды
Фиорентина
Фабиано Паризи
Статистика
€ 6 млн
Фабиано Паризи - статистика
Фиорентина
9 ноября 2000 (25)
#65 | Защитник
178 см
Италия
Статистика
Новости
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2025/2026
Лига конференций 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия А 2024/2025
Лига конференций 2024/2025
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия А 2023/2024
Лига конференций 2023/2024
Суперкубок Италии 2023
Италия. Серия А 2022/2023
Италия. Серия А 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фиорентина
23
1
1
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 37 тур
Ювентус
0 : 2
17.05.2026
Фиорентина
1' - 32'
31'
Италия. Серия А, 36 тур
Фиорентина
0 : 0
10.05.2026
Дженоа
1' - 86'
Италия. Серия А, 35 тур
Рома
4 : 0
04.05.2026
Фиорентина
46' - 90'
66'
Италия. Серия А, 30 тур
Фиорентина
1 : 1
22.03.2026
Интер
1' - 69'
Италия. Серия А, 29 тур
Кремонезе
1 : 4
16.03.2026
Фиорентина
1' - 81'
25'
Италия. Серия А, 27 тур
Удинезе
3 : 0
02.03.2026
Фиорентина
1' - 90'
32'
Италия. Серия А, 26 тур
Фиорентина
1 : 0
23.02.2026
Пиза
1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Комо
1 : 2
14.02.2026
Фиорентина
1' - 90'
77'
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
2 : 2
07.02.2026
Торино
1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Наполи
2 : 1
31.01.2026
Фиорентина
71' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Болонья
1 : 2
18.01.2026
Фиорентина
1' - 80'
79'
Италия. Серия А, 20 тур
Фиорентина
1 : 1
11.01.2026
Милан
1' - 83'
Италия. Серия А, 19 тур
Лацио
2 : 2
07.01.2026
Фиорентина
1' - 90'
55'
Италия. Серия А, 18 тур
Фиорентина
1 : 0
04.01.2026
Кремонезе
1' - 66'
Италия. Серия А, 17 тур
Парма
1 : 0
27.12.2025
Фиорентина
1' - 76'
Италия. Серия А, 16 тур
Фиорентина
5 : 1
21.12.2025
Удинезе
1' - 71'
42'
40'
Италия. Серия А, 15 тур
Фиорентина
1 : 2
14.12.2025
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Сассуоло
3 : 1
06.12.2025
Фиорентина
1' - 62'
Италия. Серия А, 13 тур
Аталанта
2 : 0
30.11.2025
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Фиорентина
1 : 1
22.11.2025
Ювентус
1' - 69'
87'
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
2 : 2
09.11.2025
Фиорентина
66' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Фиорентина
0 : 1
02.11.2025
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Интер
3 : 0
29.10.2025
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Фиорентина
2 : 2
26.10.2025
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Милан
2 : 1
19.10.2025
Фиорентина
69' - 90'
85'
Италия. Серия А, 6 тур
Фиорентина
1 : 2
05.10.2025
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Пиза
0 : 0
28.09.2025
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Фиорентина
1 : 2
21.09.2025
Комо
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Фиорентина
1 : 3
13.09.2025
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Торино
0 : 0
31.08.2025
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Кальяри
1 : 1
24.08.2025
Фиорентина
77' - 90'
Главные новости
Тюкавин отреагировал на сравнение с танком
10:29
2
Шнякин – о Губерниеве: «Солома в голове оппонента – не приговор для него»
10:18
Кисляк прокомментировал интерес «ПСЖ»
09:48
Кисляк сказал, завидует ли он Батракову, играющему в Лиге чемпионов
09:12
1
Сафонов провел 1-й сухой матч в сборной России после перехода в «ПСЖ» – впервые за 2 года
08:59
6
Названы условия Альбы для назначения в «Родину»
08:30
3
Победа сборной России, новая команда Абаскаля, саботаж Роналду, рекорд Ямаля и другие новости
02:00
Канчельскис одним словом описал игру сборной России против Ирана
01:51
1
Назван российский футболист, способный заиграть в «Барселоне»: «Умеет на поле практически все»
01:40
8
Двух чемпионов мира 2022 года не отпустили на прощальный матч Месси
01:18
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+